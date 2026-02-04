Laura Pausini: «Sanremo? Me lo chiedevano da 15 anni. Pippo Baudo mi ha convinta»

La chiamata dopo l'incontro con Carlo Conti a Roma. «Mi ha detto "non ci devi pensare, ti ho già detto che sei pronta quindi vai"»

«Sono 15 anni che mi chiedono di presentare il festival di Sanremo e ho sempre detto no. Ma Carlo Conti è un uomo molto speciale, mi ha trasmesso una calma e una tranquillità che prima non avevo mai sentito. Poi sono passati anni, ho avuto modo di conoscere il mondo della conduzione. Carlo mi ha chiamata ci siamo incontrati in hotel di Roma e mi ha tranquillizzata. Sono tornata a casa e ho chiamato Pippo Baudo, una delle poche persone a sapere di questo invito. Pippo mi ha detto “non ci devi pensare, ti ho già detto che sei pronta quindi vai”». Queste le parole di Laura Pausini, che sarà co-conduttrice al Festival di Sanremo e ha oggi incontrato i fan a Milano per il lancio del nuovo album “Io canto 2“.

«Pippo Baudo mi ha dato la sua benedizione»

«È successo tanto tempo fa – ha aggiunto Pausini -. Mi sento tranquilla e preparata: è strana questa cosa ma mi sento protetta da Pippo Baudo, mi ha dato la sua benedizione». Poi ricorda il suo esordio all’Ariston, nel 1993 con “La solitudine”, dove fu la più votata nella categoria Novità (il Festival lo vinse per i big Enrico Ruggeri con “Mistero”). «Sono nata lì con lui – ha sottolineato – se non ci fosse stato Baudo non so se mi avrebbero scelto. La sua presenza nella mia vita ha cambiato tutto, e ora è come se un cerchio si chiudesse. Me lo diceva da tempo che dovevo buttarmi nella condizione ma in Italia ho sempre avuto paura. Forse sono diventata più matura».

«Sono forte sul palco ma le polemiche mi hanno colpita»

«Sono forte sul palco ma non fuori e le polemiche dell’ultimo periodo mi hanno colpita», ha poi ammesso l’artista, riferendosi alle critiche ricevute per i due singoli riletti di “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani e “Due vite” di Marco Mengoni. «Con Grignani pare che sia un incontro di boxe – ha spiegato – ma la realtà è diversa. Ora ci si aspetta uno scontro a Sanremo (dove lei condurrà il Festival con Carlo Conti e Grignani affiancherà Luchè nella serata delle cover, ndr). È assurdo, io canto le sue canzoni perché sono sempre stata sua fan, lo stimo sennò non avrei cantato i suoi brani. Spero che Sanremo gli porti fortuna». Quanto alle polemiche dei fan di Mengoni per la cover fatta ha replicato: «Recentemente è uscito il singolo e per fortuna Mengoni lo ha amato molto».

(in copertina Pippo Baudo, Laura Pausini ed Enrico Ruggeri durante il Festival di Sanremo del 1993. ANSA)