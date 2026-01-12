Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoLaura PausiniMusicaRaiTv

Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026, sarà lei la co-conduttrice insieme a Carlo Conti: l’annuncio del direttore artistico al Tg1

12 Gennaio 2026 - 20:46 Cecilia Dardana
embed
laura pausini carlo conti festival di sanremo
laura pausini carlo conti festival di sanremo
La cantante sale sul palco dell’Ariston per la prima volta in veste di conduttrice: «A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa»

Laura Pausini, l’artista italiana più premiata a livello internazionale, sarà la co-conduttrice sul palco del Teatro Ariston insieme al direttore artistico Carlo Conti delle cinque serate della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2 dal 24 al 28 febbraio. Un ritorno carico di emozione per Pausini, che sale sul palco dell’Ariston per la prima volta in veste di conduttrice, dopo le partecipazioni di inizio carriera nel 1993 e 1994 e sei presenze da superospite tra il 2001 e il 2022.

Le parole di Carlo Conti

«Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito», ha dichiarato Carlo Conti intervenuto in diretta al Tg1 delle 20. «È un grande onore ed una gioia condividere la conduzione del festival con un’artista ed una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura. Con noi poi si alterneranno ogni sera vari co-conduttori e co-conduttrici con i quali animeremo il palco dell’Ariston».

Le parole di Laura Pausini

Per Pausini, Sanremo è un ritorno alle radici artistiche: «Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura», commenta. «A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l’onore e la gioia del mondo condurrò con Carlo Conti la 76° edizione del Festival. Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata. Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo Sanremo e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo. Ringrazio Carlo, la stima che provo per lui da sempre è diventata anche fiducia, è riuscito a sbloccare la mia paura nell’immaginarmi conduttrice. Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con lui al mio fianco. Farò davvero tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me».

Chi è Laura Pausini

Icona globale della musica pop, Laura Pausini ha venduto oltre 75 milioni di dischi e totalizzato più di 6 miliardi di streaming in tutto il mondo. È la prima e unica italiana a vincere un Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, oltre ad aver conquistato quattro Latin Grammy Awards. La Latin Recording Academy l’ha celebrata come “Person of the Year 2023”, prima artista non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento. Nel suo palmarès figurano anche un Golden Globe, candidature agli Oscar e agli Emmy Awards, oltre alla co-conduzione internazionale dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, insieme a Mika e Alessandro Cattelan.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Matteo Bassetti trascina Heather Parisi in tribunale. Aveva scritto: «Presidente Trump, metta sul radar questo professore italiano»

2.

Bresh aggredito, le foto sui social con il volto tumefatto: «Un piccolo malinteso con un dobermann». Cosa è successo

3.

L’inchiesta nella quale è stato fermato e poi rilasciato Can Yaman: la droga trovata, la stanza segreta e il mondo vip turco che trema

4.

Turchia, l’attore Can Yaman arrestato per consumo di droga. Rilasciato dopo qualche ora

5.

Daniel Stern, il ladro di «Mamma, ho perso l’aereo», è stato multato per aver adescato una escort

leggi anche
max-pezzali-sanremo-2026-carlo-conti
CULTURA & SPETTACOLO

Max Pezzali al Festival di Sanremo 2026, sarà lui l’ospite fisso sulla nave: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1

Di Alba Romano
olly-new-york-times-balorda-nostalgia-hit-2025
CULTURA & SPETTACOLO

Il New York Times cita Olly, la sua «Balorda Nostalgia» è tra le più grandi hit italiane del 2025

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo ha aperto alla musica che ha successo lontano dalla tv. Ma ancora non abbiamo capito la lezione

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Bravi Levante e Kid Yugi, meno i Modà con Bianca Atzei, la storia dei Jalisse a Sanremo non fa più ridere – Le recensioni delle uscite della settimana

Di Gabriele Fazio
festival sanremo 2025 fedez masini bella stronza testo video
CULTURA & SPETTACOLO

È il terzo Sanremo di Fedez ma il primo da musicista. La storia degli altri due e quanto punta su quello 2026

Di Gabriele Fazio