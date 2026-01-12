Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026, sarà lei la co-conduttrice insieme a Carlo Conti: l’annuncio del direttore artistico al Tg1

La cantante sale sul palco dell’Ariston per la prima volta in veste di conduttrice: «A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa»

Laura Pausini, l’artista italiana più premiata a livello internazionale, sarà la co-conduttrice sul palco del Teatro Ariston insieme al direttore artistico Carlo Conti delle cinque serate della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2 dal 24 al 28 febbraio. Un ritorno carico di emozione per Pausini, che sale sul palco dell’Ariston per la prima volta in veste di conduttrice, dopo le partecipazioni di inizio carriera nel 1993 e 1994 e sei presenze da superospite tra il 2001 e il 2022.

Le parole di Carlo Conti

«Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito», ha dichiarato Carlo Conti intervenuto in diretta al Tg1 delle 20. «È un grande onore ed una gioia condividere la conduzione del festival con un’artista ed una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura. Con noi poi si alterneranno ogni sera vari co-conduttori e co-conduttrici con i quali animeremo il palco dell’Ariston».

Le parole di Laura Pausini

Per Pausini, Sanremo è un ritorno alle radici artistiche: «Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura», commenta. «A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l’onore e la gioia del mondo condurrò con Carlo Conti la 76° edizione del Festival. Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata. Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo Sanremo e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo. Ringrazio Carlo, la stima che provo per lui da sempre è diventata anche fiducia, è riuscito a sbloccare la mia paura nell’immaginarmi conduttrice. Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con lui al mio fianco. Farò davvero tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me».

Chi è Laura Pausini

Icona globale della musica pop, Laura Pausini ha venduto oltre 75 milioni di dischi e totalizzato più di 6 miliardi di streaming in tutto il mondo. È la prima e unica italiana a vincere un Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, oltre ad aver conquistato quattro Latin Grammy Awards. La Latin Recording Academy l’ha celebrata come “Person of the Year 2023”, prima artista non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento. Nel suo palmarès figurano anche un Golden Globe, candidature agli Oscar e agli Emmy Awards, oltre alla co-conduzione internazionale dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, insieme a Mika e Alessandro Cattelan.