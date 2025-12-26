Il New York Times cita Olly, la sua «Balorda Nostalgia» è tra le più grandi hit italiane del 2025

Il cantautore ligure è tra i pochi artisti italiani ad essere stato citato dal prestigioso quotidiano, che ha anche evidenziato i numeri impressionanti di streaming ottenuti dal brano

Il New York Times ha recentemente elogiato Olly (Federico Olivieri), definendo la sua canzone Balorda Nostalgia – vincitrice della scorsa edizione del Festival di Sanremo – una delle tracce più influenti del 2025. Nell’articolo che riepiloga i protagonisti dell’anno per ogni nazione, il quotidiano statunitense ha posto l’accento sulla carriera del cantautore ligure, sottolineando l’aspetto autobiografico della sua rock ballad e il successo straordinario: oltre 121 milioni di ascolti solo su Spotify.

La vittoria al Festival di Sanremo

Il prestigioso giornale statunitense ricorda anche la vittoria di Olly alla kermesse sanremese, con il brano che ha conquistato sia il pubblico che la giuria, portandolo in cima alle classifiche italiane. Nonostante l’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, il cantante ha scelto di dare priorità alle date del suo tour, rinunciando così alla competizione di Basilea e cedendo il suo posto al secondo classificato, Lucio Corsi. Il Nyt ha anche paragonato il suo successo a quello di altri artisti italiani che hanno ottenuto visibilità internazionale, come i Maneskin e Angelina Mango. L’articolo è un riepilogo redatto dalla giornalista Katrin Bennhold, che cura la rubrica The World per la testata. Come accade ogni fine anno, sono stati selezionati, per ciascun Paese, alcuni personaggi che, per vari motivi, sono emersi come simboli rappresentativi dell’anno che sta per concludersi.

Foto copertina: ANSA/ETTORE FERRARI | Olly e la sua Baldorda Nostalgia trionfano alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, 15 febbraio 2025