Angelina Mango torna sul palco. La sorpresa ai fan al concerto di Olly. «Mi siete mancati da morire» – Il video

05 Settembre 2025 - 17:26 Stefania Carboni
Un anno dopo la cantante torna a cantare pubblicamente. Partecipando allo show del collega Olly all'Ippodromo di Milano

«Sono molto felice di essere qui, mi siete mancati da morire!». Con queste parole Angelina Mango è riapparsa sul palco, cantando “Per due come noi” durante il concerto di Olly che si è tenuto giovedì 4 settembre all’Ippodromo di Milano. La vincitrice di Sanremo 2024 si era allontanata dagli eventi pubblici per motivi di salute (per una rinofaringite acuta ha annullato il tour autunnale e le date europee a partire da ottobre 2024).

“Per due come noi”, il brano cantato con Olly

Visibilmente commossa Mango si è esibita su una canzone con cui aveva già duettato con l’artista ligure, precisamente un anno fa, all’Arena di Verona il 3 settembre 2024. L’apparizione ha scatenato i social. «L’esibizione completa me la devo tatuare», commenta un utente. «Rischiava di non poter più salire su un palco se non si fermava e dopo un anno di riposo e guarigione è tornata a cantare su un palco, si piange punto», commenta un altro fan su X.

https://twitter.com/lovvgiulia/status/1963803941528887724
