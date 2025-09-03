«Il paese era incazzato, perché ho versato un po’ di vino», Olly torna sulla polemica per la tovaglia imbrattata nel suo concerto a Milano – Il Video

Il cantante genovese ha anche annunciato una nuova data

Il mese scorso, Olly, vincitore di Sanremo 2025, è stato protagonista di una vasta polemica sui social. Un video diffuso dallo stesso cantante lo ritraeva durante una balorda serata con gli amici mostrando il tavolo del ristorante lasciato in condizioni indecorose. Le macchie di vino e i mozziconi di sigaretta hanno suscitato l’indignazione del pubblico. Olly avrebbe quindi colto l’occasione del suo concerto del 2 settembre all’Ippodromo di Milano, per porgere le sue scuse, modificando le parole del testo della sua canzone Depresso Fortunato da: «Che ero ancora un po’ ubriaco, Come chi si è divertito» a «Il paese era incazzato, perché ho versato un po’ di vino». Sulle condizioni della tavola alla fine della serata Olly non aveva proferito parola. Ha deciso di farlo nella prima apparizione in pubblico dopo la vicenda, sminuendo però il contenuto della polemica.

https://twitter.com/beaDeil/status/1953828682843259249

L’annuncio del nuovo concerto

Sempre durante il concerto a Milano, davanti a un pubblico entusiasta di oltre 34 mila persone, Olly ne ha approfittato per fare un annuncio eccezionale. Il cantante genovese ha svelato che il 18 giugno 2026 si esibirà in concerto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Dopo più di vent’anni Olly riporterà la musica nel tempio del calcio cittadino, l’ultimo artista a esibirsi sul quel palco fu Vasco Rossi nel 2004. I biglietti sono già disponibili e stanno vendendo velocemente.