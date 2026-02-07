Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo, esplode la protesta sui social: «Omofobo e sessista»

07 Febbraio 2026 - 09:03 Ugo Milano
andrea pucci polemiche invito sanremo
Il Pd chiede spiegazioni a governo e Rai: «Comico palesemente di destra, fascista e omofobo»

Che cosa sarebbe il Festival di Sanremo senza le polemiche? Difficile a dirsi. E anche quest’anno, come da tradizione, le discussioni cominciano ben prima che gli artisti raggiungano l’Ariston. L’ultima, in ordine di tempo, è quella che ha travolto il comico Andrea Pucci, scelto da Carlo Conti per affiancarlo in una serata del Festival nelle vesti di co-conduttore. «Bene, bene, bene! Lillo mercoledì 25 e Andrea Pucci giovedì 26! E non finisce qui…La prossima settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo 2026!», annuncia il direttore artistico di Sanremo con un video sui social, senza immaginare (o forse sì?) la bufera che sarebbe montata di lì a poco.

La rivolta social contro Andrea Pucci

La scelta di chiamare Andrea Pucci sul palco dell’Ariston ha innescato una rivolta dei social, dove al comico viene affibbiato ogni tipo di epiteto: misogino, razzista, fascista, no vax. «Complimenti a Carlo Conti», scrive in tono ironico Selvaggia Lucarelli. «Dopo quella che non canta Bella Ciao» (riferimento a Laura Pausini – ndr) «e lo stalker canterino amico di Giorgia» (riferimento a Morgan – ndr), «sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa body shaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie», scrive la giornalista su Instagram.

Chi è il comico di Mediaset

Pucci – classe 1965, volto della comicità di Mediaset – è finito più volte al centro delle polemiche per via di alcune frasi pronunciate. «Io sono l’unico comico di destra», ha rivendicato in un’intervista. E infatti, quando Fratelli d’Italia ha vinto le elezioni, ha esultato sui social con un laconico «spiace zecche». Ma più che l’appartenenza politica sono alcune sue “battute” ad aver sollevato le polemiche. Per esempio, quando prendeva alcune foto venute male di Elly Schlein, segretaria del Pd, e commentava: «Già che ci sei dentista e orecchie no? Ridicola». Oppure quando se ne uscì con una battuta omofoba, chiedendosi se a Tommaso Zorzi (ex vincitore del Grande Fratello) il tampone per il Covid lo facessero «nel cu**».

La protesta del Pd: «La Rai spieghi»

La scelta di Pucci, come detto, ha suscitato un’ondata di critiche nei confronti della Rai e di Sanremo. Al punto che i parlamentari Pd della commissione di vigilanza sulla Rai si sono fatti aventi per chiedere spiegazioni: «Anche Sanremo come tutta la Rai è diventato TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale. Un tripudio di volgarità mista a razzismo. La Rai e il governo spieghino immediatamente cosa sta succedendo».

Il post di Pucci

Pucci, nel frattempo, sembra ignorare l’indignazione social che ha accompagnato il suo invito al Festival e si limita a postare una foto di lui in barca, di schiena e completamente nudo. «Sanremo… sto arrivando!», scrive il comico. E il primo a rispondergli è proprio Carlo Conti: «Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino!».

