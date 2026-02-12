Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti del Festival di Sanremo: l’annuncio a sorpresa di Carlo Conti al Tg1

Domani il conduttore e gli artisti in gara saranno ricevuti da Mattarella al Quirinale

Eros Ramazzotti e Alicia Keys si esibiranno insieme al Festival di Sanremo. L’annuncio arriva da Carlo Conti, collegato con l’edizione serale del Tg1 per svelare la sorpresa. «Per stasera mi sono messo la giacca perché l’annuncio è importante», ha detto il direttore artistico del Festival ai microfoni del telegiornale.

Il duetto sulle note de L’aurora

Eros Ramazzotti si prepara a debuttare il 14 febbraio da Parigi con il suo “Una Storia Importante World Tour” e il 26 febbraio tornerà eccezionalmente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, a 40 anni dalla vittoria con il brano Adesso Tu. Alicia Keys ha reinterpretato e prodotto un incredibile duetto con Eros (in versione italiana e spagnola), di L’aurora, una delle canzoni più intime e preziose del suo repertorio. L’esibizione a Sanremo sarà una sorta di significativo ritorno alle origini per Alicia Keys – vincitrice di 17 Grammys – che ha nonni siciliani.

Domani la visita da Mattarella

Domani, venerdì 13 febbraio, Conti e gli artisti in gara a Sanremo saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Sarà un grandissimo onore che il presidente riserva a me, a Laura Pausini e ai protagonisti del festival. Sarà un momento emozionante per noi, per Sanremo e e per l’intera discografia italiana», ha detto Conti al Tg1. È la prima volta di sempre che un capo dello Stato riceve il direttore artistico e i cantanti in gara all’Ariston per un ricevimento ufficiale al Quirinale.

Foto copertina: ANSA | Eros Ramazzotti e Alicia Keys in una fotocomposizione