Elly Schlein: «Meloni, sulla Nato un regalo a Trump. E per i suoi amici come Orbán sacrifica l’interesse nazionale»

La segretaria Dem: in Europa niente flirt tra Popolari ed estrema destra

Elly Schlein dice che i voti dei socialdemocratici al Parlamento Europeo «non possono essere dati per scontati». E lancia un segnale a Ursula von der Leyen: «Non è possibile vedere i Popolari flirtare con l’estrema destra. La nostra presidente del gruppo ha detto che serve un segnale politico: il perimetro di riferimento non può essere quello con l’estrema destra». Sul Pride in Ungheria la leader Dem se la prende con Giorgia Meloni: «Grave il suo silenzio su Orbàn. La premier per i suoi amici sacrifica l’interesse nazionale». Mentre sulla Nato «ha fatto il suo regalo a Donald Trump. Doveva fare come Sánchez». Ovvero la stessa cosa che ha suggerito Maurizio Belpietro su La Verità.

Il Parlamento Europeo

Nell’intervista che rilascia oggi a Repubblica Schlein dice che «Non è accettabile che la Commissione si avvalga di diverse maggioranze secondo le sue esigenze. Non è possibile vedere i Popolari flirtare con l’estrema destra». È la critica del gruppo S&D, che vede sempre più vicinanza tra il gruppo di von der Leyen e i populisti. Sul Pride «vietato» in Ungheria quello di Meloni «è un grave silenzio. La premier ha perso un’altra occasione per difendere la democrazia e la libertà. Ma non sono sorpresa. Infatti l’Italia, nel rapporto di Ilga-Europe, è al 35esimo posto su 42 nella difesa dei diritti della persone Lgbtqia+. Doveva dire no a Orbán che vieta i Pride e nega solidarietà sull’accoglienza all’Italia. La premier per i suoi amici sacrifica l’interesse nazionale», conclude nel colloquio con Gabriella Cerami.

Nato e Dazi

Sulla Nato «Meloni vuol fare un regalo all’amico Trump perché questa mossa non rafforza la difesa comune europea ma si risolverà con maggiori acquisti dagli Usa e farà saltare lo stato sociale italiano. Doveva dire no a Trump sul 5% come Sanchez, e pure sui dazi». Poi l’Europa: «Noi pretendiamo dalla Commissione che facciano rispettare i trattati europei e i principi dello Stato di diritto. L’Ungheria, per esempio, non può prendere i fondi europei e poi violare i diritti fondamentali e rifiutare i richiedenti asilo».