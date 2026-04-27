Arriva re Carlo, Trump lo aggancia con la sua stretta di mano. Ma il sovrano resiste: la scena all’ingresso della Casa Bianca – Il video

L'accoglienza muscolare del presidente americano, costretto a misurarsi con la fermezza del sovrano britannico, che non sembra voler cedere niente già dalla prima stretta di mano

Re Carlo III e la regina Camilla hanno aperto una visita di quattro giorni negli Stati Uniti pensata per ricucire il rapporto tra Londra e Washington dopo settimane di frizioni sull’asse Casa Bianca-Downing Street. Il presidente americano Donald Trump ha bersagliato a più riprese il premier britannico Keir Starmer, attaccando la linea del Regno Unito sulla guerra in Iran e bollandola come «terribile», con uscite dirette anche contro la persona dello stesso primo ministro. Il viaggio di Stato cade nel pieno delle celebrazioni per i 250 anni dell’indipendenza americana e punta a sfruttare il soft power della monarchia britannica per riaprire un canale bilaterale. Lo stesso inquilino della Casa Bianca ha riconosciuto la portata dell’iniziativa: «Assolutamente. È fantastico… la visita sarà sicuramente positiva».

Stretta di mano Trump-Carlo: il video diventato virale sui social

L’arrivo alla Casa Bianca dei sovrani britannici ha già regalato ai social scene diventate rapidamente virali. In un video si vede il presidente americano tentare più volte la sua tipica stretta con ampi strattoni del braccio, mentre Carlo non gli concede il gioco. Il sovrano mantiene il braccio rigido e un controllo deciso a smorzare i tiri del presidente americano. Decisamente più sobrio lo scambio tra Melania Trump e la regina Camilla, che si sono salutate con un bacio stringendosi la mano.