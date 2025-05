La casa della cantante ucraina dell’Eurovision distrutta dai missili russi, lo shock e la rabbia: «Non mi fermerò» – Il video

L'arista in gara per Kiev a Basilea mostra le macerie rimaste della sua casa di famiglia nel Donetsk. Prima di lei, quasi tutti i suoi famigliari sono stati vittime dei bombardamenti russi. La preparazione alla gara più determinata di prima: «Per il mio Paese»

La casa di Khrystyna Starykova, cantante della band Ziferblat che rappresenterà l’Ucraina all’Eurovision Song Contest, è stata distrutta dai bombardamenti russi. La diciannovenne ha condiviso sui suoi profili social le immagini della casa di famiglia distrutta dai missili. Una notizia che l’ha raggiunta quando ormai lei era lontana, visto che si trova già a Basilea, per preparasi all’evento in programma il 13 maggio 2025 in Svizzera.

«Sapevo che sarei stata la prossima»

La casa di Starykov si trovava nella città di Myrnograd, nella regione del Donetsk, a pochi chilometri dal fronte occidentale della guerra tra Russia e Ucraina. Da mesi i russi provano a sfondare in quel punto del fronte ritenuto strategico «Quattro mesi fa, mia nonna ha perso la sua casa – ha detto la cantante ucraina in un’intervista a Supline – Poi mia zia: ho capito che sarei stata la prossima e, purtroppo, è successo». Parlando con il quotidiano locale The Eastern Variant, ha rivelato le difficoltà di vivere in quei territori già dal 2015. «Quando è iniziato tutto, ero sotto shock, il cielo si è illuminato completamente e abbiamo iniziato a correre per nasconderci. È stata la prima volta che ho sentito tutto».

La partecipazione ad Eurovision 2025

Dopo aver vinto la competizione canora nazionale l’8 febbraio scorso, la cantante è attesa sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, dove si esibirà con il brano Birds of Prey. Quell’attacco che ha distrutto la casa della sua famiglia non l’ha scoraggiata. La 19enne è ancora intenzionata a esibirsi, anzi si sente molto più determinata di prima. La prima esibizione è prevista martedì 13 per la semifinale, ed eventualmente sabato 17 per la finale della competizione. Ha aggiunto poi sui social, rispetto a chi le chiedeva se si sarebbe esibita: «Lo farò per il bene del mio Paese: voglio dimostrare che siamo un popolo forte».