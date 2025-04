Tommy Cash a Milano in piazza Morbegno. E spuntano i manifesti per «Vota Espresso Macchiato»

L'artista estone dà appuntamento ai suoi fan in piazza. E per il primo maggio sarà a Taranto

Non è ancora chiaro cosa accadrà questo pomeriggio alle 16.30 a piazza Morbegno a Milano, ma Tommy Cash ha dato appuntamento ai suoi fan forse per rilanciare la sua candidatura all’Eurovision Song Contest, in partenza tra due settimane. In città, tra l’altro, sono apparsi alcuni manifesti sull’artista estone che invita a votare il brano in gara “Espresso Macchiato”. Lucio Corsi porterà per l’Italia la sua Volevo essere un duro, mentre per San Marino suonerà il dj Gabry Ponte.

Tommy Cash al Primo maggio di Taranto

Non solo, il cantante estone sarà presente all’evento del Primo maggio libero, a Taranto, in programma nel parco archologico delle mura greche dedicato a Massimo Battista, ex operaio Ilva, tra i fondatori del Comitato che organizza il concertone, morto il 7 ottobre del 2024, stroncato da un tumore. Promette scintille.