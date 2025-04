Tony Effe palleggia con Totti e annuncia il live al Circo Massimo: “vendetta” contro Gualtieri dopo il concerto annullato a Capodanno – Il video

Nel video pubblicato sui social, il trapper romano lancia una pallonata al cartellone ritraente il primo cittadino della Capitale. «Bono che non ti fanno fà il concerto», gli dice l'ex capitano giallorosso

Tony Effe si “vendica” con il sindaco di Roma Gualtieri dopo l’esclusione al Concerto di Capodanno per i testi «sessisti» e annuncia insieme a Francesco Totti il suo show al Circo Massimo il prossimo 6 luglio. «Chi non viene fa la spia», si legge nella didascalia del post. Nel video pubblicato sui social per promuovere la data estiva, il trapper romano lancia una pallonata al cartellone ritraente il primo cittadino della Capitale. «Bono che non ti fanno fà il concerto», gli dice l’ex capitano giallorosso. «E vabbè ci vediamo il 6 luglio», replica Tony Effe. Una stoccata all’amministrazione Gualtieri per averlo primo invitato e poi escluso dallo spettacolo nell’antico circo romano il 31 dicembre a seguito delle proteste delle associazioni e della politica per i suoi testi ritenuti «lesivi della della dignità delle donne».