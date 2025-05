Eurovision 2025, Topo Gigio portavoce dell’Italia, BigMama new entry. Lucio Corsi già a Basilea: «Non miro alla vittoria»

Durante la conferenza stampa di presentazione dello show Rai tutte le novità della kermesse che inizierà il 13 maggio

«Io non miro alla vittoria, anche perché penso che l’Eurovision e la musica non è una competizione ma per me è una festa», sono queste le prime parole di Lucio Corsi in terra svizzera, appena atterrato a Basilea, dove tra pochi giorni rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. Parole rilasciate in collegamento con la conferenza stampa Rai di presentazione dello show che andrà in onda martedì 13 maggio e giovedì 15 maggio (semifinali) su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, per poi in occasione della finale, alla quale l’Italia è classificata di diritto in quanto una delle Big Five, spostarsi sabato 17 maggio in prima serata su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay. «Amo la competizione – ha detto Lucio Corsi, il cantautore fortemente in hype dopo l’inaspettato secondo posto nella classifica finale di Sanremo 2025 – ma sono qui per fare una esperienza e imparare a fare ancora meglio il mio mestiere. Ovviamente spero di fare bene, suonare al meglio e di divertirmi. Ci tengo molto alla mia canzone e a fare bella figura, ma questo va al di là della posizione in classifica. Per far comprendere il testo della canzone useremo dei sottotitoli».

L’esordio di BigMama tra i conduttori

Presenti in conferenza stampa anche Gabriele Corsi, ormai un veterano del commento dell’ESC per l’Italia, affiancato per la prima volta da un artista, BigMama, che conferma così il suo percorso da conduttrice televisiva dopo la bella figura fatta sul palco delle ultime due edizioni del Concertone del Primo Maggio di Roma. «Sono molto emozionata – ha dichiarato la rapper 25enne di San Michele di Serino (Avellino) – perché adoro l’Eurovision. Mi è sempre piaciuto essere una artista a 360 gradi e fare una cosa più sfidante è qualcosa che mi fa capire che ho ancora tanto da fare. Sono sempre stata curiosa di scoprire cose nuove, per capire anche come me la cavo. Andrà tutto bene, con la mia verve commenterò le esibizioni e sarà molto divertente». BigMama, vero nome Marianna Mammone, ha anche colto l’occasione per chiarire alcune dichiarazioni su Lucio Corsi rilasciate nei giorni scorsi, circa una presunta verve pop che mancherebbe al cantautore toscano: «È stato detto che io sarei contro Lucio Corsi – ha detto – mentre per me è un grande e rappresenterà al meglio l’Italia. Il pubblico lo capirà».

Topo Gigio e il nuovo regolamento

Dopo l’esibizione su Volare di Domenico Modugno durante la serata delle cover del Festival di Sanremo che ha fatto emozionare il pubblico italiano, Lucio Corsi ritroverà all’Eurovision Topo Gigio, annunciato come spokesperson per l’Italia, ovvero il personaggio che in chiusura della finale annuncerà al mondo le preferenze del pubblico italiano che, ricordiamo, da regolamento non potrà votare per Corsi. A proposito di regolamento, l’organizzazione dell’ESC 2025 oggi ha annunciato che tutti gli artisti in gara sono stati obbligati a firmare un documento in cui viene espresso l’impegno nel rispettare alcune policy dell’evento: neutralità politica, fair play e rispetto verso gli altri artisti e broadcaster. In conferenza stampa Simona Martorelli, direttrice Relazioni Internazionali della Rai, ha spiegato: «Dopo l’edizione movimentata del 2024 è emersa la necessità di tutelare gli artisti e il valore del marchio Eurovision. Che sia un momento di gioia e condivisione per milioni di persone. Sono stati coinvolti tutti i broadcaster per un percorso costruttivo ed è stata creata una task force per aggiornare il regolamento e renderlo più semplice. Gli strumenti adottati non sono punitivi, ma di responsabilizzazione. Se queste regole saranno adottate in maniera corretta saranno un valore aggiunto per Eurovision, nel rispetto di tutti».