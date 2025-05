Eurovision 2025, la scaletta della prima serata. quando si esibisce Lucio Corsi, dove vederlo e come votare

Alle 21 di martedì 13 maggio, su Rai 2, prenderà il via la kermesse europea. Il commento italiano sarà affidato a Gabriele Corsi e BigMama, ma il «nostro» Lucio Corsi è già qualificato in finale

Si contano ormai i minuti dall’inizio della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, che accenderà la St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, a partire dalle 21 di oggi, martedì 13 maggio. A portare in alto il tricolore, forte di una qualificazione automatica alla finale di sabato 17 maggio, ci sarà Lucio Corsi con la sua Volevo essere un duro, classificatasi seconda a sorpresa nell’ultimo Festival di Sanremo. Durante la prima serata si esibiranno 15 dei 37 Paesi partecipanti alla kermesse musicale e 10 staccheranno il biglietto per l’ultima serata, in cui sarà incoronato il nuovo campione europeo del microfono.

Chi canterà stasera all’Eurovision: scaletta e ordine di esibizione della prima semifinale

Dal palco della St. Jakobshalle canteranno 15 concorrenti, intervallati da stacchetti musicali per celebrare la storia di una competizione arrivata alla sua 69esima edizione e che ritorna in Svizzera, proprio dove – a Lugano – era iniziato tutto. Lucio Corsi, rappresentante dell’Italia, è già qualificato tra i migliori 26 facendo: tutte le delegazioni dei Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito), a cui si aggiunge la Svizzera in qualità di Paese ospitante, sono già sicure di salire sul palco nella serata finale. Tutte le altre, invece, si giocheranno i posti rimanenti. Ecco la scaletta della prima serata, in ordine di esibizione:

Islanda – Væb: Róa Polonia – Justyna Steczkowska: Gaja Slovenia – Klemen: How Much Time Do We Have Left Estonia – Tommy Cash: Espresso macchiato Spagna (non in gara) – Melody: Esa diva Ucraina – Ziferblat: Bird of Pray Svezia – KAJ: Bara bada bastu Portogallo – Napa: Deslocado Norvegia – Kyle Alessandro: Lighter Belgio – Red Sebastian: Strobe Lights Italia (non in gara) – Lucio Corsi: Volevo essere un duro Azerbaigian – Mamagama: Run with U San Marino – Gabry Ponte: Tutta l’Italia Albania – Shkodra Elektronike: Zjerm Paesi Bassi – Claude: C’est la vie Croazia – Marko Bošnjak: Poison Cake Svizzera – Zoë Më: Voyage Cipro – Theo Evan: Shh

Una prima serata che vedrà, dunque, tra i protagonisti anche l’italiano Gabri Ponte, vincitore del contest di San Marino con la hit Tutta l’Italia. Così come l’«italiano» Tommy Cash, che con la sua ironica Espresso Macchiato porta un altro po’ di Bel Paese a Basilea. Occhio, però, agli svedesi KAJ, tra i favoritissimi di questa edizione dell’Eurovision. Lungo tutta la serata sono previste alcune interruzioni per lasciare spazio a celebrazioni di grandi artisti che hanno fatto la storia dell’Eurovision. Tra questi anche Celine Dion, che nel 1988 vinse proprio come rappresentante della Svizzera.

Come votare all’Eurovision 2025: app, televoto e sito online

All’Eurovision votano una serie di giurie nazionali e i telespettatori. Ogni Paese avrà, infatti, cinque esperti del settore che esprimeranno il loro parere. A questo si aggiungerà il televoto, espresso con i classici metodi: sms, sito dell’Eurovision o app ufficiale della kermesse. In entrambi i casi, però, gli italiani non potranno votare per il concorrente connazionale (quindi Lucio Corsi) e potranno esprimere una preferenza solo durante le serate a cui l’Italia prenderà parte, quindi la prima serata e la finalissima di sabato 17 maggio.

Dove vedere l’Eurovision 2025

La prima serata dell’Eurovision sarà trasmessa su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, con il commento del navigato Gabriele Corsi e della cantante BigMama, che l’anno scorso è stata presidente della giuria italiana. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta radio su Rai Radio 2 e Rai Play Sound. Dal palco, l’evento sarà condotto dal duo Sandra Studer e Hazel Brugger, con la partecipazione straordinaria di Michelle Hunziker.

