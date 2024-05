Ringo contro Vic dei Maneskin: «Tutti rockers con il cu*o degli altri, poi a fare i DJ e metter musica di me**a» – Il video

«Sono tutti rockers con il cu*o degli altri…. Rock di qua rock di la, band di qui band di la, musicista di qua e di là, ma poi tutti a fare i DJ e metter musica di merda…». Queste le parole di Ringo contro Vic dei Maneskin. L’artista, sul suo canale Instagram, critica il gruppo postando un video della bassista nei panni di una sua esibizione da dj. Il disc jockey, conduttore radiofonico. «Comunque questo non è fare il dj, ma la cubista che si sceglie le tracce da sola. Non offendiamo chi sa fare questo mestiere anche davanti a 20 persone», commenta il collega Paolo Noise. Molti però non apprezzano l’uscita. «Che problema c’è?», chiede un utente. E ancora: «Bisogna comunque saper apprezzare qualsiasi genere musicale. La musica è musica in qualsiasi forma».

