La nuova avventura di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin lancia un singolo con la popstar Anitta – Il video

Nuova avventura da “solista”, o almeno senza band al seguito, per Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin – reduce dalle serate giapponesi con la band e dal lungo tour da dj – ha annunciato il suo nuovo singolo Get Up B**ch, inciso assieme alla popstar internazionale Anitta. L’uscita è prevista per il 30 agosto, ma il singolo è già attesissimo dai fan. In uno dei video di lancio, pubblicato sui social, le due artiste inscenano un litigio per poi scambiarsi uno sguardo di intesa sulle note del brano. Vic De Angelis ha intrapreso da tempo un percorso come solista dj, collaborando con artisti di fama internazionale. Anche il frontman del gruppo Damiano David, non aveva escluso la prospettiva di un progetto in solitaria: «Perché no? Penso che potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva. L’unica cosa che conta è restare in accordo con la band, perché è ciò che mi ha dato tutto quello che ho», aveva affermato in un’intervista al The Allison Hagendorf Show. Ma i rapporti all’interno della band, per entrambi, al momento non si discutono.

