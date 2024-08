Meloni difende Boldi dopo le polemiche per gli auguri di Ferragosto: «Solidarietà per insulti e offese gratuite»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna attiva sui social durante la pausa estiva in Puglia per difendere l’attore Massimo Boldi. La premier è intervenuta con un post su Instagram che condanna le polemiche sugli auguri di “Buon Ferragosto” a lei rivolti dal comico. «È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite. Esprimo la mia solidarietà a Massimo Boldi, e gli mando un grande abbraccio», scrive Meloni. Dura la reprimenda della premier supportata anche dalla deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa: «Troppo odio inutile»

Leggi anche: