Giorgia Meloni in vacanza in Puglia, due al cancello vogliono entrare: «Abbiamo un piano sulla sicurezza per Crosetto»

I due hanno insistito più volte per parlare con qualcuno del governo. In particolare con il ministro della Difesa, che «non può rimanere all’oscuro» del loro piano segretissimo

Volevano parlare a tutti i costi con la premier Giorgia Meloni due uomini che si sono presentati al cancello della masserie Beneficio, a Ceglie Messapica. I due della provincia di Brindisi sostenevano di avere un progetto che il ministro Guido Crosetto avrebbe dovuto assolutamente conoscere. Si sarebbe trattato di un sistema militare innovativo per la sicurezza nazionale. Un dossier che i due volevano a tutti i costi illustrare al governo, approfittando del fatto che la premier era in vacanza nel Brindisi, come lo scorso anno.

I tentativi al citofono

I due hanno parcheggiato l’auto davanti all’ingresso della masseria, davanti agli agenti a scorta della struttura un po’ perplessi. Si sono avvicinati al cancello e hanno citofonato, determinati a farsi sentire. Il primo tentativo però è andato a vuoto. Ai due è stato gentilmente risposto «no grazie». Ma i due non si sono arresi e sono rimasti lì ad aspettare.

Crosetto deve sapere

Gli addetti alla sicurezza a quel punto si sono dovuti avvicinare ai due, nel tentativo di convincerli ad andarsene. Alla coppia di uomini è stato chiesto quindi di spostare almeno la macchina dal parcheggio e di allontanarsi. I due però hanno insistito, spiegando che il ministro della Difesa Crosetto «non può rimanere all’oscuro del contenuto» del loro dossier. Ma alla fine i due uomini hanno dovuto desistere e il piano per ora rimarrà segreto.

Leggi anche: