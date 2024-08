«Stai cambiando il Paese in meglio, sempre dalla tua parte»: gli auguri di Ferragosto di Massimo Boldi a Meloni (e la valanga di commenti negativi)

Il commento apparso sotto un post della premier in cui gioca con la figlia in piscina

Massimo Boldi ha rivolto un augurio di Buon Ferragosto a dir poco accorato alla premier Giorgia Meloni. Il messaggio è apparso tra i commenti di un post Instagram pubblicato sul profilo ufficiale della Presidente del Consiglio, in cui la si vede giocare con sua figlia in piscina. «Siate felici con le vostre famiglie, i vostri cari e le persone che amate. Buon Ferragosto a tutti!», ha scritto Meloni nella didascalia.

Presto è arrivata la risposta di Boldi: «Buon Ferragosto Ben AMATO GIORGIA nostro presidente del consiglio della Repubblica sei sempre più forte hai cambiato e stai cambiando il nostro paese il meglio ed io non puoi far altro che ringraziarti E continuare alzare dalla tua parte ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia Massimo Boldi».

Se non è dato sapere come la premier abbia accolto questo commento sgrammaticato ma certamente affettuoso, non molti utenti sembrano averlo apprezzato. Le parole hanno infatti provocato diverse reazioni, molte delle quali piccate: «Cos’è, ti serve un posto in Rai?», chiede qualcuno. «Torna a fare cinepanettoni», invita qualcun altro. E ancora: «Una volta mi facevi ridere… adesso solo piangere!».

Leggi anche: