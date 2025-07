Gli 80 anni di Massimo Boldi: «L’amore? Basta. Quelle che mi corteggiano sono troppo giovani»

L'attore: continuo a prendere il Tavor prima di andare in scena. Poi al primo applauso mi sciolgo

Massimo Boldi festeggerà 80 anni il 23 luglio. E come regalo «mi piacerebbe riavere indietro tutto quello che mi è stato tolto ingiustamente», dice oggi al Corriere della Sera. Ovvero? «Io ho anche giocato con la vita, ho avuto tanto, ho accettato cose belle e quelle brutte, però ho ingoiato certi rospi. E poi certo vorrei che mia moglie Marisa fosse ancora qui».

L’incontro

Boldi racconta il suo incontro con Marisa: «Lessi un annuncio. Cedevano la gestione di un bar uso trattoria in via Procaccini. Da bere potevo servire solo latte, gli alcolici li smerciavo sottobanco. Se non altro ci dava da mangiare. Un giorno entrò una ragazza. Bella, che gambe. Non ero un latin lover, mai fatto il pappagallo, con lei mi lanciai. Le offrii cappuccino e brioche. Mio fratello era preoccupato: “La signorina non paga?”». Parla dei colleghi: Renato Pozzetto. «Lui e Cochi erano già famosissimi. Per me fu come vedere la Madonna». Teo Teocoli. «Lo incontrai in una villetta in via Lombardia in cui facevamo le prove. Ci mancava il cantante. Si presentò lui. Alto, moro, un bel figliolo. “Ragazzi, adesso qui comando io”. Fummo tentati di mandarlo a quel paese».

Il tavor

Poi l’approdo a Drive In: «Portai Cipollino che cercava di vendere enciclopedie a Carmen Russo. Lei aveva 24 anni, era una vera bomba». Per l’ansia prendeva il Tavor. «E lo prendo ancora. Quando devo entrare in scena mi parte davvero la “Ta-ta-ta-ta-tachicardia”. Dopo il primo applauso mi sciolgo. Però il Tavor guai a chi me lo toglie».

L’amore

Dice che Marisa era gelosa delle sue partner: «Sì, qualche sospetto di una mia furbacchioneria l’ha avuto. Ci sono stati momenti di grande tensione tra noi». Ora con l’amore ha chiuso: «Sì, confermo. Perché devo trovarmi per forza una compagna quando sono io ad essere in crisi? Non mi va più di corteggiare nessuno. E quelle che corteggiano me sono troppo più giovani, ora è esagerato, meglio l’amicizia». È rimasto scottato dalla sua ex Loredan: «Sono stato deluso più di una volta. Alla fine capisci che è tutto fumo e niente arrosto. E che quello che una bella ragazza vuole, stando vicino a te, è soltanto catturare l’obbiettivo». Mentre vuole fare Yuppies 3 con Jerry Calà ed Ezio Greggio: «L’idea c’è. E il mio prossimo cinepanettone vorrei chiamarlo Natale a casa Boldi ».