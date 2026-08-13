«Le scimmie non sono un giocattolo», arriva la denuncia contro Rita De Crescenzo per il cucciolo portato via dall’Egitto
«Le scimmie non sono un giocattolo». È il titolo dell’esposto presentato dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli alla Procura della Repubblica di Napoli, al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, al comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi – Servizio Cites e all’Ambasciata d’Italia al Cairo. Al centro dell’esposto ci sono i video pubblicati sui social dall’influencer Rita De Crescenzo, che nei giorni scorsi, da Sharm el-Sheikh, ha raccontato di aver acquistato un cucciolo di scimmia.
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La denuncia del deputato
Nelle immagini pubblicate da Rita De Crescenzo il piccolo primate viene mostrato mentre viene tenuto in braccio, alimentato con il biberon e accudito come un animale domestico. «Gli animali selvatici ed esotici non sono accessori di moda né strumenti per fare visualizzazioni sul web», ha denunciato Borrelli. «Ridurre un cucciolo di primate a un animale domestico da esibire con vestitini e biberon significa trasformare un animale selvatico in un oggetto da spettacolo, con un messaggio profondamente sbagliato e diseducativo», ha aggiunto.
Gli accertamenti richiesti
Con l’esposto, il parlamentare chiede alle autorità di verificare il rispetto della normativa italiana ed egiziana e della convenzione Cites. Dai soli contenuti pubblicati sui social, infatti, non è possibile stabilire con certezza la specie dell’animale, la sua età, la provenienza e le modalità con cui sarebbe stato ceduto. Da chiarire anche l’identità dell’eventuale venditore e soprattutto se il possesso e il trasferimento del primate siano accompagnati dalle autorizzazioni e dalla documentazione previste dalla legge. «I primati hanno esigenze etologiche complesse e la loro gestione richiede competenze e condizioni adeguate», ha aggiunto Borrelli, chiedendo di evitare che sui social venga normalizzata l’idea di acquistare animali esotici «come fossero semplici animali da compagnia».