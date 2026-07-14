Cosa faceva Tavares a casa di Rita De Crescenzo prima della bomba a Ranucci, la tiktoker e il braccio destro di Lavitola: «La Rai sbaglia» – Il video

Gli ha lasciato pure le chiavi di casa del sua appartamento a Napoli. La tiktoker conferma di conoscere da anni il camerunense, sua guardia del corpo e persona fidatissima. Cosa pensa del caso Ranucci dopo l'inchiesta sull'amico indagato come mandante

Rita De Crescenzo ha raccontato a Ginevra Leganza sul Foglio che Gomes Clesio Tavares, la sua ex guardia del corpo, ha dormito a casa sua appena due giorni prima dell’esplosione avvenuta fuori dall’abitazione di Sigfrido Ranucci. Secondo la ricostruzione della tiktoker, il 15 ottobre suo figlio ha compiuto diciotto anni e Tavares, il camerunense factotum di Valter Lavitola, ha trascorso la notte a Napoli, in casa sua. Al momento Tavares si troverebbe ancora in Camerun ma, sempre secondo quanto riferito da De Crescenzo, avrebbe fatto sapere sui social di essere pronto a rientrare in Italia e parlare con la giustizia. Intenzione che però lo stesso Tavares ha raffreddato in un’intervista al Tg1.

Come si conoscono Rita De Crescenzo e Gomes Tavares

I due si frequentano da sette anni, come spiegato dall’influencer al giornale. Tavares, descritto anche come il factotum di Valerio Lavitola, per un periodo è stato pure la guardia del corpo personale di De Crescenzo, che gli avrebbe riservato una fiducia praticamente totale: «Io di lui mi fido ciecamente. Mi fido così tanto che gli ho lasciato casa mia, i miei figli, i miei nipoti. Ho lasciato tutto nelle sue mani. Pure le chiavi di casa». Un legame che, racconta, prosegue ancora oggi attraverso i social, anche se Rita non lo definisce un’amicizia stretta quanto piuttosto un rapporto di fiducia consolidato nel tempo.

Cosa pensa Rita De Crescenzo del coinvolgimento di Tavares

Interpellata sull’ipotesi che Tavares sia l’autore materiale dell’attentato a Ranucci, De Crescenzo evita di sbilanciarsi sull’esito delle indagini, ma continua a difenderlo, chiamandolo «bravissimo» e «un signore». Quanto a un eventuale sostegno pubblico, chiarisce che farà un video in favore di Tavares solo dopo un chiarimento con la giustizia, mentre esclude di fare lo stesso per Lavitola, che dice di non conoscere. Diverso il discorso su Ranucci, di cui si dichiara ammiratrice e fedele spettatrice di Report: «Per Sigfrido sì, mi piace moltissimo. Lo seguo sempre. Non ho mai perso una puntata di Report». A fronte di quella stima, De Crescenzo non spiega cosa abbia a che fare Ranucci con la bomba, né tantomeno il comportamento della Rai che gli ha cancellato le repliche estive: «Ha fatto proprio una cosa sbagliata. Che c’entra Ranucci con la bomba?».