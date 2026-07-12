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Benedetta Rossi adotta due bambine: «Anni di attesa, esami e burocrazia». E annuncia lo stop sui social

12 Luglio 2026 - 16:54 Alba Romano
benedetta rossi adotta figlie
benedetta rossi adotta figlie
La celebre food creator e conduttrice ha condiviso una foto dall'aeroporto insieme al marito Marco Gentili per l'ultimo step del percorso di adozione internazionale
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«Valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille». Con un lungo messaggio pubblicato sui social, Benedetta Rossi ha annunciato di essere partita insieme al marito Marco Gentili per completare il percorso di adozione internazionale che li porterà ad accogliere due sorelline. La food creator e conduttrice televisiva ha condiviso una foto dall’aeroporto, raccontando l’emozione per quello che definisce «il viaggio che stavamo aspettando da tanto» e che rappresenta «la speranza di un nuovo inizio».

La lunga adozione tra burocrazia ed esami

Nel post, Rossi ripercorre gli anni trascorsi tra pratiche burocratiche, attese e verifiche. «È stato un percorso durato anni, anni di attesa, silenzi e speranze. Abbiamo compilato carte, superato esami e affrontato le montagne russe del cuore. Abbiamo imparato ad aspettare con una pazienza che non sapevamo di avere e siamo riusciti a proteggere un sogno che oggi è a un passo dal diventare realtà. Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà», racconta la cuoca. La coppia dovrà ora affrontare gli ultimi adempimenti formali prima di poter accogliere definitivamente le due bambine. Per questo motivo ha annunciato una pausa dall’attività pubblica. «Durante questo periodo spegneremo gli schermi e terremo i telefoni in tasca», ha spiegato Rossi, chiedendo rispetto per la privacy della famiglia in una fase particolarmente delicata.

Perché le adozioni sono in calo

L’annuncio riporta l’attenzione sul tema delle adozioni internazionali in Italia. Secondo l’ultimo rapporto della Commissione per le Adozioni Internazionali, nel 2025 sono stati autorizzati all’ingresso nel Paese 664 minori, contro i 691 dell’anno precedente, mentre le domande sono scese da 536 a 527. Un elemento che incide sempre più sulle procedure riguarda la crescita dei casi classificati come «special needs». Circa il 70% dei minori proposti per l’adozione internazionale presenta i cosiddetti bisogni speciali, tra cui disabilità, traumi pregressi, età superiore ai sette anni o l’appartenenza a gruppi di fratelli che devono essere accolti insieme.

Fino a 50 mesi: ecco quanto tempo ci vuole per adottare

Anche i tempi restano particolarmente lunghi. Dalla presentazione della domanda al tribunale per i minorenni fino all’arrivo del bambino in famiglia trascorrono mediamente circa 50 mesi, oltre quattro anni di attesa. Un percorso impegnativo che Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno deciso di condividere solo ora, a pochi passi dal traguardo che li porterà a diventare genitori.

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