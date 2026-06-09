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Guadagni da OnlyFans non dichiarati, la stangata all’influencer: «Oltre 140mila euro nascosti al Fisco»

09 Giugno 2026 - 12:37 Alba Romano
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La ventenne con 150mila follower su Instagram e oltre 1,6 milioni di like su TikTok avrebbe nascosto all'Erario i compensi. La scoperta della Guardia di Finanza che ha rintracciato il flusso di denaro dai follower
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Oltre 150 mila follower su Instagram e più di 1,6 milioni di “Mi piace” su TikTok, e una solida presenza su OnlyFans. Una nota influencer e creatrice digitale residente nel Piacentino ha intascato – secondo la Gurdia di Finanza della città emiliana – circa 140mila euro senza dichiararli. I militari hanno accertato che i proventi, derivanti principalmente da Onlyfans, tra abbonamenti e le cosiddette “mance” degli utenti, non erano mai stati dichiarati al fisco. L’analisi dei flussi finanziari ha permesso di inquadrare i guadagni come redditi da lavoro autonomo non tassati.

Su OnlyFans la maggior parte dei ricavi

Secondo quanto ricostruito dalla guardia di finanza, l’influencer utilizzava principalmente Instagram e TikTok per pubblicare contenuti di intrattenimento e consolidare il rapporto con la propria community. «L’influencer, poco più che ventenne, si promuoveva online risultando particolarmente attiva sul web – sottolinea la Guardia di Finanza dì Piacenza – riuscendo nel tempo ad affermarsi come una delle creator italiane più seguite, apprezzate e remunerative di OnlyFans». È proprio su questa pittaforma social, che permette di monetizzare foto, video e altri contenuti esclusivi destinati agli abbonati paganti, che si concentrava il vero fulcro della sua attività economica.

Le “tips”

Oltre agli introiti derivanti dagli abbonamenti, gli accertamenti hanno evidenziato la presenza di numerose erogazioni volontarie di denaro da parte dei follower. Questi contributi, definiti “tips” nel linguaggio della piattaforma, venivano versati spontaneamente dagli utenti come forma di sostegno economico alla creator, senza che fosse prevista in cambio la fornitura di video, immagini o altri contenuti esclusivi. Ora la pratica passa all’Agenzia delle Entrate di Piacenza che procederà all’applicazione delle sanzioni previste oltre naturalmente recupero della somma non versata all’erario.

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Foto copertina: Denis Shevchuk | Dreamstime

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