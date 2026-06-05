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Guadagnava in nero su Onlyfans e percepiva la Naspi: l’influencer denunciata dalla Gdf

05 Giugno 2026 - 10:38 Alba Romano
onlyfans influencer naspi guadagni in nero evasione fiscale
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Un fatturato non dichiarato per 270 mila euro. Più altri 16 mila di indennità di disoccupazione
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Avrebbe incassato in nero oltre 270 mila euro. Percependo intanto anche la Naspi, l’indennità di disoccupazione. La Guardia di Finanza di Lendinara (Rovigo) ha scoperto un’influencer nell’Alto Polesine, che operava sulla piattaforma OnlyFans evadendo completamente le tasse. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito un fatturato non dichiarato per oltre 270 mila euro, proveniente dalla vendita di contenuti per adulti sul web. 120 mila euro sono stati recuperati a tassazione con la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi.

La tassa etica evasa

Per gli investigatori della Guardia di finanza la giovane avrebbe totalmente evaso le tasse dal 2021 al 2023, non segnalando al fisco i proventi derivanti dai canoni di abbonamento pagati dai propri follower sulla piattaforma. I militari hanno contestato anche la tassa etica, ovvero l’addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi per chi produce, distribuisce o vende materiale pornografico, anche se questa attività non è svolta in modo esclusivo.

La Naspi

Ggli accertamenti hanno rivelato che l’influencer percepiva anche l’indennità di disoccupazione (Naspi) per circa 16.000 euro. La content creator è stata denunciata per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Il reato prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre alla revoca del beneficio e la restituzione delle somme già percepite. Secondo quanto emerso dagli accertamenti di polizia economico-finanziaria, la giovane avrebbe evaso le tasse dal 2021 al 2023, non segnalando al fisco i proventi derivanti dagli abbonamenti pagati dai propri follower sulla piattaforma.

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