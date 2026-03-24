Gender gap e innovazione, i due pallini di Mirja Cartia d’Asero. Ecco chi è la nuova Ad di Gedi scelta dai greci

Avvocata, ha lavorato in Lehman Brothers prima di passare al settore dell'editoria

Una manager contemporanea. Così la definisce chi la conosce e ha avuto modo di lavorare al suo fianco. Mirja Cartia d’Asero, nata a Catania nel 1969, sarà la nuova amministratrice delegata di Gedi, appena venduta da John Elkann al gruppo greco Antenna. Sarà quindi l’ex Ad e direttrice generale del gruppo editoriale Il Sole 24 Ore a guidare Repubblica (e il resto del gruppo) verso il futuro. Un futuro che Theodore Kyriakou, presidente di Antenna Group, ha promesso di garantire.

L’obiettivo dichiarato

«Insieme – ha detto Mirja Cartia d’Asero, rappresentante di Antenna Group, parlando di Gedi – valorizzeremo la storia delle sue testate e la forza dei suoi brand per creare un gruppo mediatico con portata globale e un impatto significativo. Vediamo un grande potenziale per Gedi nel consolidare la propria posizione come punto di riferimento per il giornalismo di qualità e l’innovazione mediatica». E lei di innovazione se ne intende: ha dato nuovo slancio al gruppo che edita il quotidiano di Confindustria e che ha spinto molto sul digital. Ma nella sua prima esperienza nel mondo dell’editoria ha saputo portare anche competenze fondamentali come quelle acquisite nel mondo della finanza.

L’esperienza in Lehman Brothers

La nuova Ad di Gedi è laureata con il massimo dei voti in giurisprudenza a Catania. Dopo due anni da avvocata, aveva deciso di accettare l’offerta di Lehman Brothers. «Il 15 settembre 2008 è una data che non mi posso dimenticare – aveva poi raccontato in una intervista riportata dal Giornale d’Italia -. La sera del 14 riceviamo una telefonata che ci informava che alle 7 del mattino i rappresentanti di Lehman Brothers presentavano Chapter 11, il fallimento della nostra banca». Dopo quella esperienza ha co-fondato ed è stata Ceo della società Restar, attiva nel settore dei crediti deteriorati.

Tra lavoro e famiglia

Attenta alla parità di genere in azienda, informale nei rapporti ma capace di andare dritta quando c’è bisogno di parlare chiaro, approccio anglosassone, Mirja d’Asero ha fatto parte di diversi consigli di amministrazione, da Italmobiliare, a Zurich Investments Life, da Prelios a Damiani e Fnm. Oltre al lavoro, c’è anche la vita privata: è sposata e ha una figlia adolescente. Torna in Sicilia appena può.

L’annuncio su LinkedIn

«Nel mio percorso – ha scritto in un post su LinkedIn, social che utilizza spesso – ho attraversato contesti diversi e da ognuno ho imparato qualcosa di essenziale: la differenza la fanno le persone, le scelte contano, e che è necessario evolvere sempre, senza mai perdere la propria identità! È questo il bagaglio che porto con me». La nuova amministratrice ha definito Gedi «un patrimonio unico, fatto di voci autorevoli e brand che hanno segnato (e continuano a segnare) il panorama editoriale e che accompagnano ogni giorno milioni di persone» e ha poi spiegato: «Siamo in un momento cruciale per i media: innovazione, qualità dell’informazione e sostenibilità non sono più opzioni, ma priorità. Ed è proprio su queste direttrici che vogliamo costruire “una storia di futuro”!»