150 anni Corriere della Sera, Cairo: Indipendenza, credibilità e rigore. È patrimonio del Paese – Il video

06 Marzo 2026 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Milano, 06 marzo 2026 "Celebrare qui alla Scala i 150 anni del Corriere della Sera va oltre la dimensione editoriale, evidenzia il posto del nostro quotidiano nel panorama civile e culturale di questo Paese", così Urbano Cairo, Presidente e amministratore delegato di Rcs Mediagroup alla cerimonia per i 150 anni del Corriere della Sera alla Scala di Milano. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

