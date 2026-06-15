Il figlio della principessa di Norvegia condannato per due stupri

La sentenza nei confronti di Marius Borg Hoiby comprende anche ripetute violenze contro una ex compagna, minacce e infrazioni al codice della strada

Marius Borg Hoiby è stato riconosciuto colpevole in due casi su quattro. Per questo il figlio della principessa ereditaria di Norvegia è stato condannato a quattro anni di carcere per stupro. La sentenza comprende anche ripetute violenze contro una ex compagna, minacce e infrazioni al codice della strada. Hoiby, 29 anni, entrato a far parte della famiglia reale quando sua madre Mette-Marit ha sposato Haakon nel 2001, è stato assolto da altri due capi d’accusa. Si era dichiarato non colpevole delle accuse più gravi a suo carico, tra cui quelle di stupro, pur ammettendo alcune di minore gravità, e può presentare ricorso contro la sentenza.

La condanna

Il processo, durato sette settimane, ha tenuto con il fiato sospeso il paese, mettendo in luce la tossicodipendenza di Hoiby, i video amatoriali di incontri sessuali e oltre 800 messaggi elettronici acquisiti come prove. Uno dei presunti stupri sarebbe avvenuto nel seminterrato della residenza di famiglia del principe ereditario, secondo quanto emerso in tribunale. L’interesse per il caso è stato alimentato dal contrasto tra l’immagine impeccabile della famiglia reale e le presunte azioni di Hoiby, come emerso in tribunale, ha detto all’agenzia di stampa Reuters Ketil Raknes, professore associato di comunicazione politica presso l’Università di Scienze Applicate di Kristiania. Il caso, insieme ad altre crisi, ha contribuito al declino della popolarità della famiglia reale.

Le scuse

La vicenda è andata di pari passo con le scuse della principessa ereditaria Mette-Marit per la «scarsa capacità di giudizio» dimostrata nel mantenere i contatti con il defunto molestatore sessuale statunitense Jeffrey Epstein dopo la sua condanna nel 2008. Un sondaggio Norstat pubblicato il 21 febbraio, durante il processo, ha mostrato un calo del numero di norvegesi favorevoli al mantenimento della monarchia, sceso al minimo storico del 60%, rispetto al 70% di gennaio. E un aumento, dal 19% al 27%, di coloro che desideravano un diverso sistema di governo. A maggio, la famiglia reale ha recuperato in parte popolarità, con il 64% degli intervistati da Norstat a favore della monarchia e il 23% a favore di un diverso sistema di governo.

La crisi

«È stata una tempesta perfetta per la famiglia reale, perché si è trovata ad affrontare due crisi contemporaneamente. E ha ricevuto molte critiche per il modo in cui ha gestito il caso Epstein», ha affermato Raknes. Il verdetto è stato emesso in un momento difficile per Mette-Marit, la madre di Hoiby, che questo mese è stata inserita nella lista nazionale per il trapianto di polmoni a causa del grave peggioramento delle sue condizioni di salute. La principessa soffre di fibrosi polmonare, una patologia che le rende sempre più difficile respirare. Senza un trapianto le resta circa un anno di vita, secondo i medici.

La malattia della principessa

La malattia della principessa ha in qualche modo cambiato la percezione del caso: «La copertura mediatica è molto più sobria. Le persone stanno pensando: “Ok, questa è una famiglia che sta davvero lottando e questo non è il momento di… giocare… la carta morale come forse abbiamo fatto in precedenza in questo caso”». Nato da una relazione precedente al matrimonio della madre Mette-Marit con il principe ereditario Haakon nel 2001, Hoiby era accusato di 40 reati.