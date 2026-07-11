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Morto a 25 anni Jayden Adams, centrocampista del Sudafrica: aveva appena giocato con la nazionale ai Mondiali

11 Luglio 2026 - 16:41 Alba Romano
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Nessuna informazione ufficiale sulle cause del decesso, ma alcuni media locali parlano di possibile suicidio
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Il centrocampista sudafricano Jayden Adams, 25 anni, è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi, sabato 11 luglio. L’annuncio è arrivato dal ministro dello Sport, Gayton McKenzie: «È con profondo sgomento e grande tristezza che ho appreso della scomparsa di Jayden Adams. Il calcio sudafricano ha perso uno dei suoi giovani talenti più promettenti». Adams ha giocato tutte le partite del girone per il proprio Paese ai Mondiali. La sua squadra, il Sudafrica, è stata eliminata ai sedicesimi di finale dal Canada.

Indagini in corso

Il ministro non ha rivelato la causa della morte del 25enne, ma alcune fonti parlano di un possibile suicidio. La polizia ha dichiarato di aver avviato un’indagine dopo che questa mattina è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 25 anni in un’abitazione a Schotschekloof, un quartiere nel centro di Città del Capo. «Le circostanze relative a questo incidente sono oggetto di indagine», si è limitato a dire il portavoce della polizia, FC van Wyk.

Il ricordo dei compagni

Ai messaggi di cordoglio si è unito il sindacato dei calciatori sudafricani (Safpu) che si è dichiarato «profondamente addolorato per la prematura scomparsa del centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana, Jayden Adams». Il giovane talento, ricorda il sindacato, «aveva rappresentato il Sudafrica ai Mondiali del 2026 solo di recente, portando sulle spalle le speranze della nazione con orgoglio, coraggio e distinzione. La sua scomparsa è una perdita incommensurabile per la sua famiglia, i compagni di squadra, i club, il mondo del calcio e l’intero Paese».

Foto copertina: EPA/Sashenka Gutierrez | Jayden Adams (a destra) in azione con la maglia del Sudafrica durante i Mondiali 2026

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