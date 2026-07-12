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Chi erano Philipp Steinmayr e Adrian Rus-Sinner, i due piloti morti a Brno. Il guasto, la mano alzata e poi lo schianto fatale

12 Luglio 2026 - 18:27 Alba Romano
chi erano piloti morti brno
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Il dramma al via del campionato Alpe Adria. L'austriaco Steinmayr, già vincitore a Le Mans, è rimasto bloccato in pista per un guasto ed è stato centrato dal rumeno Rus-Sinner, noto pilota-vlogger: entrambi hanno perso la vita
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Sono l’austriaco Philipp Steinmayr, 32enne, e il rumeno Adrian Rus-Sinner, 43enne, i due piloti morti in un drammatico incidente durante il campionato motociclistico Alpe Adria sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca. Lo schianto è avvenuto nella fase iniziale della gara della categoria Stk1000/Sbk. Secondo quanto ricostruito, Steinmayr è rimasto fermo in pista dopo un problema tecnico alla moto ed è stato centrato da Rus, che sopraggiungeva ad alta velocità. L’austriaco è morto sul colpo, mentre il pilota rumeno è deceduto successivamente in ospedale per le gravi ferite riportate.

Cos’è successo a Brno

Secondo la ricostruzione dell’incidente, Steinmayr, partito dalla seconda posizione, ha avuto il guasto subito dopo il via e la sua moto è rimasta sulla traiettoria di gara. Il pilota avrebbe alzato una mano per segnalare la situazione agli altri concorrenti e agli ufficiali di gara, ma non è riuscito a evitare l’impatto. La tragedia ha portato gli organizzatori a sospendere tutte le competizioni previste per il resto del weekend.

Chi era Philipp Steinmayr

Philipp Steinmayr era un nome conosciuto nel motociclismo internazionale. Nato il 13 agosto 1993, aveva vinto la 24 Ore di Le Mans e la FIM EWC World Cup nel 2022. La sua attività nel mondo delle corse gli aveva garantito un seguito anche sui social, dove era seguito da migliaia di appassionati. Due settimane fa aveva corso la MotoGp proprio a Brno, dove però aveva vinto Marc Marquez.

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Chi era Adrian Rus-Sinner, appassionato di vlog

Anche Adrian Rus-Sinner era una figura molto nota nella comunità motociclistica. Nato l’11 agosto 1982, aveva 43 anni. Oltre all’attività in pista, era diventato popolare come vlogger grazie ai suoi reportage dedicati alle competizioni, ai paddock e alla vita quotidiana dei piloti. La gara di Brno, su una griglia composta da 47 piloti distribuiti su 16 file, è diventata così una tragedia consumata nei primi metri della corsa.

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