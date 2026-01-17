Valentino Rossi: «Mio padre plagiato, non lo sento più». Graziano: «Mi sposo e lo invito»

Il figlio dice che la relazione sentimentale del padre ha portato a una frattura con la famiglia. Graziano replica dicendo che lo hanno abbandonato e che solo la compagna Ambra gli è stata vicina

Valentino Rossi dice che suo padre Graziano è stato «plagiato dalla compagna». E lui ribatte annunciando che si sposa e invitando il figlio al matrimonio. La guerra tra padre e figlio eroi del motociclismo italiano si sviluppa tra una tutela prima assegnata e poi tolta dal tribunale e una denuncia per circonvenzione d’incapace nei confronti di Ambra Arpino, 54 anni di Terni, compagna di Graziano da 15 anni, con l’accusa di aver preso 200 mila euro dai suoi conti. L’inchiesta ha portato Graziano Rossi a doversi sottoporre ad almeno 5 perizie psichiatriche, tutte con esito a lui favorevole. Ora, annuncia, chiederà al Tribunale di poter interrompere l’assegno di mantenimento nei confronti della figlia Clara, 29 anni, musicista, avuta in un secondo matrimonio.

Valentino Rossi contro Graziano

Secondo l’accusa di Valentino in dodici anni Ambra Arpino avrebbe sottratto a Graziano Rossi oltre duecentomila euro dal conto corrente, 176 mila euro con vari bonifici (100 mila con la causale prestito) e 34 mila con prelievi in contanti. Lo ha scoperto mentre era amministratore di sostegno del padre, è decaduto nel marzo 2025 per decisione del tribunale. Graziano ha avuto due unioni precedenti con Stefania Palma, la madre di Valentino, e con la madre della sua seconda figlia, Clara, oggi 28enne, del tutto estranee agli ammanchi notati dal campione sul conto del padre. ValeRossi si sfoga oggi con il Corriere della Sera: «Il denaro, in questa storia, non ha alcuna rilevanza, per fortuna mia e anche di Graziano. Sono solo addolorato e preoccupato per il mio babbo che non vedo, non sento più».

Non ho più un padre

E ancora: «È come se non avessi più un padre. La sua relazione sentimentale ha portato a una frattura totale con la famiglia, non capisco per quale ragione visto che con Graziano, sia io, sia mia mamma Stefania, abbiamo sempre avuto rapporti affettivi solidi, importanti. Lo stesso se penso a Clara, sua figlia e alla sua mamma Lorena. Niente, tagliati fuori, tutti, come se fossimo portatori di chissà quale minaccia. Un atteggiamento, se penso al mio babbo, che non riesco a spiegare e che mi porta a cercare di sapere come sta, che è successo per arrivare sino a questo punto. Per me, tutto ciò che accade, è dettato dal bene che gli voglio e dal timore che bene non stia». E infine: «Questa è una vicenda dettata dall’amore, non da altro. Una situazione che rende me, tutti noi, molto tristi».

La risposta di Graziano: mi sposo

La replica arriva in una vera e propria intervista di Graziano Rossi al Quotidiano Nazionale. Che si apre proprio sul rapporto tra padre e figlio: «Non ci vediamo spesso, ma spero che faccia un passo verso di me per colmare questa distanza». Parla di quando è diventato amministrato dal figlio: «Non lo sapevo nemmeno. Mi hanno detto firma e pensavo a qualcosa di positivo. Era un momento in cui ero particolarmente debilitato a causa di un’operazione, che ha avuto anche delle complicazioni. Valentino e i suoi collaboratori mi hanno convocato per farmi firmare un foglio, dicendomi che era una cosa che facevano tutti e non avrebbe avuto nessuna conseguenza. Uscivo da quattro ricoveri e due operazioni e fidandomi di mio figlio firmai senza sapere quali sarebbero state le conseguenze».

La firma

Poi ribadisce: «Valentino si è presentato qui, a casa mia, con altre persone. Ha presentato il foglio ed io ho firmato». E accusa: «Nessuno della mia famiglia mi è stato mai di supporto. L’unica persona che si è preso cura di me è sempre solo stata la mia compagna Ambra». Poi l’annuncio: «Sì, abbiamo deciso di sposarci, non abbiamo ancora fissato il giorno ma sarà prima dell’estate. Io inviterò tutti, e spero che vengano a far festa». E sulla denuncia: «Contestualmente alla revoca dell’amministratore di sostegno e dopo avergli detto di voler sposare la mia compagna, Valentino presentò subito dopo la denuncia contro di lei per circonvenzione d’incapace». Lui, dice, si è sentito «come Sgarbi». Mentre secondo lui la denuncia è maturata dal fatto che «la mia famiglia, sempre assente con me, si sarebbe vista limitare le aspettative ereditarie».

Il mutuo

Dice di aver dato i soldi alla compagna per pagare il mutuo. Prima di uscire dal garage dice: «Guardate questa bellissima foto di Valentino mentre corre con i kart. Aveva 4 o 5 anni. Che sguardo». Graziano Rossi, oggi 71enne, è stato pilota di moto negli anni Ottanta. I genitori di Valentino sono Graziano Rossi e Stefania Palma. I due sono da tempo separati. Stefania Palma nel 1997 ha avuto un secondo figlio con compagno Massimo Marini: Luca Marini, fratellastro di Valentino, è oggi un pilota di moto. Poi Graziano si è risposato e ha avuto un’altra figlia: Clara Rossi, 29 anni.