Affidopoli, il casco di Valentino Rossi e il murale di Segre: cosa c’è nell’indagine su Matteo Ricci

Le accuse al candidato alla presidenza della Regione Marche. Che si è preso 48 ore per riflettere. E vuole essere ascoltato dai magistrati

Matteo Ricci, europarlamentare Pd ed ex sindaco di Pesaro, va verso il ritiro della candidatura alla presidenza della Regione Marche. A causa dell’indagine di cui ha dato lui stesso notizia ieri. Il reato è corruzione per atti contrari a doveri d’ufficio. E lui si è preso 24-48 ore di tempo prima di annunciare la decisione. La storia riguarda lo scandalo Affidopoli ed è nato un anno fa da un’inchiesta del Resto del Carlino. Nel mirino gli affidamenti diretti del comune nelle manutenzione dal 2019 al 2024. Secondo l’accusa si nascondevano così una serie di interventi spot. Tra questi il casco di Valentino Rossi in piazza D’Annunzio.

600 mila euro di appalti

Il Fatto Quotidiano spiega che sotto la lente dei magistrati ci sono 600 mila euro di appalti. Tutti assegnate a due associazioni denominate Opera Maestra e Stella Polare, presiedute da Stefano Esposto (anche lui sotto indagine). Tra gli atti contestati ci sono alcuni murales. E la determinazione 1837 del 2023 relativa alle “opere di allestimento per la Capitale della cultura”, la 1351 concernente la “manutenzione straordinaria di murales esistenti” e la 1413 del 2021 sui murales in onore delle vittime del Covid. Tra quelli realizzati ce n’è anche uno dedicato alla senatrice a vita Liliana Segre, contabilizzato però alla voce “manutenzione idrica”. L’autore delle opere ha detto che la commissione è arrivata dal comune di Pesaro ma la fattura è stata intestata a Opera Maestra.

Il casco di Rossi

Il casco di Rossi, che è nato a Urbino e non a Pesaro ed è cresciuto a Tavullia, è costato 53.832 euro. La determina era nascosta dalla dicitura “lavori di manutenzione straordinaria piazzale D’Annunzio con riqualificazione aree verdi”. Tra gli indagati anche l’ex capo di gabinetto di Ricci Franco Arceci e Massimiliano Santini, ex consigliere comunale e spin doctor dell’ex sindaco. Quest’ultimo secondo i pm è il collegamento tra la giunta e le associazioni di Esposto. Sul caso lavora anche l’Anac, che con una delibera del 26 marzo 2025 aveva «espresso una severa censura sulla inconferibilità di incarichi nelle fondazioni culturali pesaresi». Ricci era già stato sentito dai pm alcuni mesi fa come persona informata sui fatti.

La candidatura

«Quando un sindaco governa ha tantissimi collaboratori: se un collaboratore sbaglia il sindaco è parte lesa, perché viene tradita la fiducia», dice oggi l’europarlamentare. Ha chiesto alla procura di essere ascoltato di nuovo. E succederà la prossima settimana. In 15 anni di amministrazione, un mandato come presidente della provincia e due da sindaco a Pesaro, Ricci non è stato mai neppure sfiorato da un’accusa penale.