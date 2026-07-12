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Messi regala la sua “10” a Roberto Baggio: l’omaggio al «Divin codino» dopo la vittoria con la Svizzera

12 Luglio 2026 - 14:17 Alba Romano
mondiali messi regalo maglia baggio
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I due hanno posato per una foto al termine della partita che ha fatto avanzare l'Argentina in semifinale
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Da un numero 10 all’altro. È finita tra le mani di Roberto Baggio la maglia indossata la scorsa notte da Leo Messi nei quarti di finale dei Mondiali contro la Svizzera. L’Argentina della «Pulce» ha superato gli elvetici con il punteggio finale di 3 a 1. Questa volta nessun gol dei sudamericani porta la firma di Messi, autore comunque di un assist, che a fine partita ha scattato una foto con Baggio e gli ha regalato la sua maglia: «Grazie Leo per il tuo dono prezioso e per il tuo affetto. Ti voglio bene amico mio», scrive l’ex bomber della nazionale italiana condividendo la foto sui suoi profili social.

Occhi puntati su Argentina-Inghilterra

Il prossimo appuntamento di Messi, che a 39 anni potrebbe essere al suo ultimo Mondiale, è per mercoledì ad Atlanta, quando l’Argentina se la vedrà con l’Inghilterra per accedere alla finale. Il numero 10 avrà l’opportunità di raccogliere metaforicamente il testimone da Diego Armando Maradona: negli Usa, secondo molti tifosi argentini, 32 anni fa all’Albiceleste fu “rubata” la Coppa del Mondo con la squalifica del «Pibe de oro» per doping.

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