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Doccia fredda per Sinner, salta Cincinnati per un problema al ginocchio destro

09 Agosto 2026 - 17:56 Alba Romano
«Auguriamo il meglio al campione del 2024 e non vediamo l'ora di rivederlo», si legge in un post social del profilo ufficiale del torneo
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Jannik Sinner non sarà al via del Cincinnati Open. Il numero uno del tennis italiano ha rinunciato al Masters 1000 statunitense a causa di un infortunio al ginocchio destro. La notizia è stata comunicata dal profilo ufficiale del torneo su X, che ha rivolto un messaggio al campione in carica.

«Auguriamo il meglio al campione del 2024»

«Auguriamo il meglio al campione del 2024», si legge nel post, «e non vediamo l’ora di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno». Sinner aveva conquistato il titolo a Cincinnati nel 2024, imponendosi in finale.

I problemi al ginocchio

Il cammino di recupero di Jannik Sinner è partito lo scorso 5 agosto da Milano, con una visita specialistica al centro Physioclinic condotta dal professor Gianluca Melegati, per poi proseguire con un ciclo di terapie di tre giorni al JMedical di Torino concluse oggi, domenica 9 agosto. Tra i trattamenti per disinfiammare il ginocchio destro, l’azzurro sta ricorrendo anche alla fisioterapia con onde d’urto. Fermo dalla vittoria a Wimbledon del 12 luglio contro Zverev, il numero uno al mondo punta dritto al grande obiettivo del finale di stagione, gli US Open di fine agosto. Nel frattempo gli organizzatori di Cincinnati incassano un altro forfait di spessore che si aggiunge a quello di Carlos Alcaraz, la cui presenza a Flushing Meadows resta ancora in forte dubbio per l’infortunio al polso destro.

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