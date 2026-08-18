Riparte la Serie A: quando inizia la prima giornata, la fine del calciomercato e dove vedere il campionato italiano in tv e streaming

Riparte la caccia all'Inter campione d'Italia. 380 partite, nuovi talenti da scoprire: ricomincia la Serie A

L’estate sta finendo ed è arrivato il momento di fare sul serio. Da sabato 22 agosto torna la Serie A e parte ufficialmente la caccia all’Inter campione d’Italia in carica. Si parte proprio con i nerazzurri, che riapriranno San Siro al Monza neopromosso. In contemporanea, la sorpresa della scorsa stagione, il Como di Cesc Fabregas, andrà a affrontare l’Udinese in trasferta.

Quando ricomincia la Serie A: la prima giornata

Rispetto alla fine dello scorso campionato, alcune cose sono cambiate nella nostra Serie A. C’è chi, come il Napoli, ha cambiato allenatore rimanendo su un profilo che in Italia ha già vinto, come Massimiliano Allegri. C’è chi invece ha scelto di puntare su un profilo straniero, desideroso di tempo prima di adattarsi a un campionato complesso come quello italiano: è il caso del Milan con Ruben Amorim. Altre invece hanno deciso di confermare l’assetto della scorsa stagione: Inter, Roma, Como e Juventus. Il calciomercato deve ancora regalare qualche colpo. Nessuna squadra è davvero al completo, ma la Serie A è già alle porte. Di seguito il programma completo della prima giornata.

Sabato 22 agosto, ore 18:30 Inter-Monza (DAZN)

(DAZN) Sabato 22 agosto, ore 18:30 Udinese-Como (DAZN e Sky)

(DAZN e Sky) Sabato 22 agosto, ore 20:45 Genoa-Napoli (DAZN e Sky)

(DAZN e Sky) Sabato 22 agosto, ore 20:45 Parma-Cagliari (DAZN)

(DAZN) Domenica 23 agosto, ore 18:30 Frosinone-Juventus (DAZN)

(DAZN) Domenica 23 agosto, ore 18:30 Venezia-Lecce (DAZN)

(DAZN) Domenica 23 agosto, ore 20:45 Atalanta-Sassuolo (DAZN)

(DAZN) Domenica 23 agosto, ore 20:45 Torino-Milan (DAZN e Sky)

(DAZN e Sky) Lunedì 24 agosto, ore 18:30 Bologna-Lazio (DAZN)

(DAZN) Lunedì 24 agosto, ore 20:45 Roma-Fiorentina (DAZN)

Il mercato finisce dopo l’inizio della Serie A

Ormai è diventata una consuetudine, ogni anno ci sono riunioni per cambiare il regolamento, ma anche in questa stagione ci saranno ben due turni completi di Serie A prima della fine del calciomercato. La sessione estiva infatti chiuderà l’1 settembre alle ore 20.

Dove vedere la Serie A in tv e streaming

Tutte le 380 partite di Serie A saranno trasmesse in esclusiva sull’app DAZN, disponibile per smart tv e dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Da quest’anno è disponibile un nuovo tipo di abbonamento per guardare tutte le partite di una sola squadra di Serie A, MyClubPass. Tre partite per turno saranno poi visibili in co-esclusiva su Sky Sport e in streaming sull’app Sky Go.