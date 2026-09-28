San Siro, l’idea di Inter e Milan: vendere i seggiolini ai tifosi prima della demolizione

L'idea rientra nel Rapporto Ambientale VAS, la valutazione ambientale del progetto del nuovo stadio e prevede di recuperare 60mila seggiolini

Lunghe, interminabili file di tifosi nerazzurri e rossoneri per prendere migliaia di seggiolini. Blu verdi, rossi e arancioni: un arcobaleno come ultimo saluto a quello che è stato la casa per più di un secolo di generazioni di tifosi di Inter e Milan: San Siro. Anche se tra qualche anno scomparirà dalle mappe per lasciare il posto a un impianto più moderno, un pezzo di quell’essere centenario sopravvivrà al proprio destino. Quando, infatti, arriverà il momento di demolire il Meazza, Inter e Milan stanno studiando la possibilità di vendere i seggiolini dello stadio agli abbonati dell’ultimo anno. Si prevede di recuperare 60.654 seggiolini. E il progetto emerge dal Rapporto Ambientale VAS nell’ambito della procedura di valutazione ambientale del progetto del nuovo stadio.

I benefici ambientali

Questa non è solo o un’operazione romantica. Il Rapporto quantifica anche il beneficio dal punto di vista ambientale: considerando un peso medio di 4,5 chilogrammi di plastica per seggiolino, il riutilizzo permetterebbe di sottrarre al flusso dei rifiuti 272.943 chilogrammi di plastica, circa 273 tonnellate. Gli stessi progettisti, però, precisano che l’impatto economico dell’operazione sarebbe limitato rispetto alle dimensioni complessive della demolizione. Il valore dell’iniziativa è soprattutto simbolico: «L’azione, pur non generando risparmi significativi se rapportata ai volumi complessivi prodotti, assume un valore simbolico in termini di economia circolare».

Le altre operazioni di demolizione e i costi

Questo disegno di salvataggio dei seggiolini si inserisce in un piano più ampio di demolizione selettiva dello stadio. La demolizione di San Siro dovrebbe produrre circa 225mila tonnellate di macerie legate alle strutture, oltre a circa 100mila tonnellate di acciaio dalla rimozione della copertura e 34.804 tonnellate di rottami provenienti dalle armature. A queste si aggiungono, tra gli altri materiali, 4 mila tonnellate di plastica, 5 mila tonnellate di materiale impiantistico, 2.500 tonnellate di cartongesso e circa mille tonnellate di materiali friabili contenenti amianto. Un progetto che ha anche costi tutt’altro che simbolici. Secondo la stima contenuta nella documentazione, il costo della demolizione di San Siro è pari a 115.260.367 euro. A questa cifra si aggiungono circa 12 milioni di euro per gli interventi legati al Tunnel Patroclo, per un costo complessivo di 127 milioni di euro.