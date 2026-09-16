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Chi è il base jumper inglese che si è lanciato con il paracadute da San Siro – Il video

16 Settembre 2026 - 18:35 Olga Colombano
Il ragazzo, di soli 24 anni, si è lanciato all'alba da una delle travi della copertura dello stadio e ha filmato il salto. Sui social ha poi scritto che aspettava da oltre un anno di farlo
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È salito sullo stadio di San Siro all’alba e, non appena è comparsa la prima luce del giorno, si è lanciato con il paracadute da una delle enormi travi d’acciaio della copertura. Non è la prima volta che succede, solo qualche mese fa, un altro uomo si era lanciato dal tetto del Duomo di Milano. Questa mattina è toccato ad Adam Lockwood, base jumper britannico di soli 24 anni. Per lui il base jumping è un’attività professionale e, scorrendo i suoi profili social, si nota subito che non è alle prime armi, ma che si è già lanciato da oltre cento luoghi diversi in tutto il mondo.

Il salto

Durante il lancio, Lockwood lascia alle sue spalle il paracadute, che si apre in pochi secondi e gli consente di rallentare la caduta fino all‘atterraggio in un’area verde nelle vicinanze. Come già fatto in altre occasioni, ha documentato l’impresa e ha pubblicato sui social il video del salto. Il salto è stato ripreso da più angolazioni con una telecamera indossata dallo stesso protagonista ha filmato l’azione in soggettiva, mentre altre immagini sono state realizzate a distanza. Nell’ultima storia pubblicata sui social, Lockwood ha accompagnato il video con un gesto rivolto alla telecamera e una frase. «Era più di un anno che volevo farlo».

La denuncia

L’impresa ha riacceso il dibattito sui rischi legati a questo tipo di performance. Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento comitati milanesi, ha lanciato l’allarme. «Questa deriva comportamentale, se non contenuta, porterà a un crescendo di azioni sempre più estreme e pericolose».

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