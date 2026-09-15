Gabriella Querino: ritrovato il corpo della ragazza dispersa dopo l’incidente a Venezia

Sull'incidente indaga la Procura di Venezia. Il tassista è indagato per omicidio nautico

Intorno alle 9 di stamattina un privato cittadino, in zona Campalto, ha trovato un corpo in acqua. Si tratta della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Michieli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. La conferma che fosse lei è arrivata dal sindaco di Venezia Simone Venturini: «Si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città», scrive sui social.

L’incidente

Sull’incidente indaga la Procura di Venezia. La pm titolare del fascicolo, che vede il tassista indagato nel procedimento aperto per omicidio nautico, è Daniela Moroni. L’autopsia servirà per acquisire elementi utili sulla dinamica dell’incidente, che non è ancora stata chiarita. Per la stessa ragione gli inquirenti hanno disposto una serie accertamenti, con i periti incaricati dalla Procura, sul barchino affondato. Dai rilievi si cercherà di capire a che velocità andassero i mezzi, il loro senso di marcia e come sia avvenuto l’impatto.