Mondiali, la grande Germania eliminata dal piccolo Paraguay: il presidente Peña proclama la festa nazionale

La nazionale di Nagelsmann era una delle favorite

Oggi in Paraguay sarà festa nazionale. Lo ha annunciato il presidente Santiago Peña pochi minuti dopo la vittoria dell’Albirroja sulla Germania ai Mondiali di calcio. Il Paraguay ha superato la Germania ai calci di rigore per 5 a 4. La nazionale di Julian Nagelsmann dopo il campanello d’allarme della sconfitta con l’Ecuador torna quindi a casa. Era una delle favorite del Mondiale 2026.

La partita

Al 41′, su uno dei rari ribaltamenti di fronte, i sudamericani sono andati in vantaggio. Galarza è involato sulla destra e ha crossato verso il dischetto del rigore dove Enciso, del tutto libero, ha colpito di testa battendo Neuer. A inizio ripresa, Nagelsmann ha inserito Goretzka al posto di Nmecha. Poco dopo è arrivato il pareggio, con Haavertz bravo a spizzare di testa un crosso dalla sinistra, l’ennesimo tentato dai tedeschi per scardinare la difesa, per battere Gill fino a quel momento quasi inoperoso. Quando Haavertz ha avuto sulla testa la palla del 2-1, al 33′, Gill è riuscito a respingere. L’ingresso di Woltemade per Sane è stata l’ultima carta di Nagelsmann per evitare, senza successo, i tempi supplementari.

Supplementari e rigori

L’occasione per chiudere la partita per la Germania è arrivata quando Tah ha battuto di testa Gill su calcio d’angolo, ma la rete è stata annullata per un precedente fallo sul portiere di Anton. Infine i rigori, con gli errori di Haavertz, Woltemade e Tah che li hanno condannati dopo che Neuer era riuscito con una parata a rimettere la sfida dal dischetto in carreggiata. Un’uscita di scena triste per il grande portiere, che sperava di celebrare in altro modo la sua 23/a presenza ai mondiali.

La festività

L’annuncio della festività è stato dato dallo stesso presidente sui social media. Con tono celebrativo, Peña ha pubblicato questo messaggio: «Il Paraguay non si arrende mai! Vacanza, dannazione!», confermando la decisione subito dopo il fischio finale della partita. Successivamente, la Presidenza della Repubblica ha rilasciato una dichiarazione ufficiale informando che la festività è stata decretata come riconoscimento dello storico traguardo raggiunto dalla nazionale paraguaiana, in modo da consentire alla popolazione di celebrare la qualificazione agli ottavi in tutto il Paese.