Europei di nuoto, immensa Sara Curtis: vince l’oro nei 50 dorso e migliora il suo record del mondo! Il medagliere di Parigi – La diretta

La nuotatrice diciannovenne nella leggenda. Settimo Christian Mantegazza nella finale dei 200 rana. L'Italia è seconda nel medagliere dietro alla Gran Bretagna

Non ci sono parole per definire Sara Curtis, la nuova regina del nuoto italiano e mondiale. Non le ha neanche lei, dopo aver battuto il record del mondo nei 50 dorso in semifinale e averlo ritoccato ulteriormente in finale, nuotando in 26”56. La medaglia d’oro, la prima dell’Italia agli Europei in questa disciplina, è solo una conseguenza anche per lei era «l‘obiettivo primario». È stata una «follia», è forse diventata la sua parola definita, ma è difficile trovare un altro sostantivo per descrivere le ultime 24 ore della nuotatrice classe 2006. Questi sono i suoi primi Europei in carriera.

Compirà 20 anni il prossimo 19 agosto: «Sì, mercoledì prossimo compio 20 anni ma a questo punto posso regalarmi anche qualcos’altro. Spero di non svegliarmi perché è tutto così talmente bello che mi sembra di vivere davvero in un sogno», ha detto la nuotatrice a Sky Sport. L’oro di Sara Curtis è l’unica medaglia della quarta giornata di gare nella piscina dell’Aquatic Center di Parigi. Non è riuscito Christian Mantegazza a salire sul podio nella finale dei 200 rana: settimo posto per lui.

Il medagliere

L’oro di Sara Curtis rappresenta la 32esima medaglia dell’Italia in questi Europei di nuoto, la decima dal metallo più prezioso. L’Italia chiude la giornata come l’aveva iniziata, al secondo posto nel medagliere, dietro alla Gran Bretagna: sono 11 gli ori della spedizione britannica, a cui si aggiungono 3 argenti e 7 bronzi. Chiude il podio la Germania con 8 ori, 6 argenti e 9 bronzi.