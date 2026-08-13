Europei di nuoto, immensa Sara Curtis: vince l’oro nei 50 dorso e migliora il suo record del mondo! Il medagliere di Parigi – La diretta
Non ci sono parole per definire Sara Curtis, la nuova regina del nuoto italiano e mondiale. Non le ha neanche lei, dopo aver battuto il record del mondo nei 50 dorso in semifinale e averlo ritoccato ulteriormente in finale, nuotando in 26”56. La medaglia d’oro, la prima dell’Italia agli Europei in questa disciplina, è solo una conseguenza anche per lei era «l‘obiettivo primario». È stata una «follia», è forse diventata la sua parola definita, ma è difficile trovare un altro sostantivo per descrivere le ultime 24 ore della nuotatrice classe 2006. Questi sono i suoi primi Europei in carriera.
Compirà 20 anni il prossimo 19 agosto: «Sì, mercoledì prossimo compio 20 anni ma a questo punto posso regalarmi anche qualcos’altro. Spero di non svegliarmi perché è tutto così talmente bello che mi sembra di vivere davvero in un sogno», ha detto la nuotatrice a Sky Sport. L’oro di Sara Curtis è l’unica medaglia della quarta giornata di gare nella piscina dell’Aquatic Center di Parigi. Non è riuscito Christian Mantegazza a salire sul podio nella finale dei 200 rana: settimo posto per lui.
Il medagliere
L’oro di Sara Curtis rappresenta la 32esima medaglia dell’Italia in questi Europei di nuoto, la decima dal metallo più prezioso. L’Italia chiude la giornata come l’aveva iniziata, al secondo posto nel medagliere, dietro alla Gran Bretagna: sono 11 gli ori della spedizione britannica, a cui si aggiungono 3 argenti e 7 bronzi. Chiude il podio la Germania con 8 ori, 6 argenti e 9 bronzi.
Si è concluso il programma della serata
Con le premiazioni delle ultime finali si chiude il programma della serata. L’impresa di Sara Curtis fa salire a 32 il numero delle medaglie della spedizione azzurra.
Staffetta 4x100, oro all'Ungheria
Nell’ultima gara della serata, la medaglia d’oro va all’Ungheria, che prevale in un testa a testa da urlo contro gli atleti neutrali (la Russia), segnando anche il record dei campionati. Chiude il podio la Croazia.
Tajani: «Sara Curtis, è nata una nuova stela del nuoto»
«È nata una nuova stella del nuoto ed è la nostra Sara Curtis. In due giorni scrive la storia di questo sport ottenendo ben due record del mondo nei 50 dorso e vincendo la medaglia d’oro agli Europei di Parigi. L’Italia è orgogliosa di te, congratulazioni Sara!», scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per l’impresa della diciannovenne nuotatrice azzurra agli europei di Parigi
Barbora Seemanova vince i 200 stile libero
Medaglia d’oro nei 200 stile libero e record dei campionati europei per la ceca Barbora Seemanova, in 1:54.38. Argento per l’olandese Marrit Steenbergen e bronzo per la britannica Freya Colbert.
Renzi su X: «Sara Curtis, senza parole»
L’impresa di Sara Curtis non è passata inosservata neanche alla politica. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha scritto su X: «Sara Curtis. Senza parole. Un record del mondo al giorno, pazzesco. Viva l’Italia, viva la nuova generazione».
Presidente Federnuoto, Barelli: «Curtis patrimonio dello sport»
«Sara è stata bravissima a gestire la pressione e a migliorare ulteriormente. Dimostra piena coscienza dei propri mezzi, la capacità di vivere pienamente le emozioni, ma anche di isolarsi e concentrarsi dei grandi campioni prima delle gare». Lo afferma Paolo Barelli, presidente della Federnuoto e sottosegretario di Stato, dopo l’oro conquistato da Sara Curtis con il record mondiale nei 50 dorso agli Europei di nuoto a Parigi.
«Il suo sorriso continua a riempire la piscina e a trasformare i suoi successi in fonte di ispirazione. Sara è un patrimonio dello sport, un esempio per i giovani e un motore di emulazione per tutto il movimento», aggiunge Barelli.
Christian Mantegazza sesto nella finale dei 200 rana
Buona gara per Christian Mantegazza, che chiude sesto in 2:09.83. Oro per il britannico Filip Nowacki che nell’allungo final supera l’0landese Caspar Corbeau. Chiude il podio l’austriaco Luka Mladenovic.
In corso la premiazione di Sara Curtis
Sara Curtis sta salendo sul gradino più alto del podio, accolta dall’ovazione della Aquatic Center di Parigi. Immensa la nuotatrice di Savigliano, capace di riscrivere per due volte consecutivamente il record dei 50 dorso. Curtis detiene anche il record italiano dei 100 stile libero, dopo averlo soffiato a nientemeno che Federica Pellegrini.
Lisa Angiolini e Anna Pirovano out dalla finale dei 200 rana
Nessuna italiana riesce a qualificarsi nella finale dei 200 rana. Non basta il tempo di Lisa Angiolini, il nono complessivo: l’azzurra ha chiuso in 2:24.68 e al quarto posto nella sua semifinale. Nulla da fare neanche per Anna Pirovano che ha terminato la prova in 2:29.07.
Ceccon: «Soddisfatto, domani il podio è difficile»
«Quattro centesimi dal mio personale: per entrare in finale serviva questo e lo sapevamo. Sono stato fortunato perché sono entrato per uno o due centesimi. Non so se il podio è abbordabile, però riprendersi il record italiano sarebbe una cosa simpatica», così Ceccon a Rai 2.
Thomas Ceccon va in finale nei 50 dorso. Eliminato Michele Lamberti
Thomas Ceccon vola nella finale dei 50 dorso con l’ottavo tempo complessivo (24.45). Non riesce il bis italiano: Michele Lamberti viene eliminato con il suo 24.57.
Anita Gastaldi non si qualifica per la finale dei 100 farfalla
Nono tempo complessivo per Anita Gastaldi, che non rientra così tra le migliori otto che disputeranno la finale dei 100 farfalla. Non è stato sufficiente il suo 57.92, record personale per l’azzurra. Nella sua semifinale era arrivata quarta al traguardo.
Carlos D'Ambrosio in finale nei 200 stile libero
Carlos D’Ambrosio vola in finale dei 200 stile libero. Quarto tempo complessivo per il primatista italiano, che ha chiuso al quarto posto la sua semifinale, in 1:45.38. «Domani sarà divertente», ha commentato D’Ambrosio ai microfoni della Rai.
Curtis: «È assurdo. Il titolo europeo un obiettivo, il record un sogno»
«Sono davvero contentissima. È stata dura gestire le emozioni del record di ieri, ho faticato a addormentarmi. Oggi ho cercato di giocarmela fino alla fine, accelerando negli ultimi 15 metri. È assurdo. È un’altra follia», così Sara Curtis ha commentato ai microfoni di Rai 2 la medaglia d’oro nei 50 dorso, la prima nella storia dell’Italia agli Europei, migliorando il suo record mondiale. Poco dopo a Sky Sport ha aggiunto: «Il titolo europeo era il mio primissimo obiettivo, i record sono un sogno. Mi sa che l’eclissi me la tatuerò».
Sara Curtis è oro nei 50 dorso: migliorato il suo record mondiale
Nuova impresa di Sara Curtis. Medaglia d’oro per la nuotatrice classe 2006 nei 50 dorso. Limato il record mondiale segnato dalla stessa azzurra nella semifinale di ieri: ora il primato è 26:56. Argento per la francese Mary-Ambre Moluh, bronzo per la britannica Lauren Cox.
Kristof Milak vince l'oro nei 100 farfalla
La prima medaglia d’oro della serata va all’ungherse Kristof Milak: record europeo per lui, in 49:48. Beffato sul finale il francese Maxime Grousset. Bronzo allo svizzero Noe Ponti.
Il programma della serata
- alle 18.30: Finale 100m farfalla uomini
- alle 18.36: Finale 50m dorso donne (Sara Curtis)
- alle 18.41: semifinali 200m stile libero uomini (Carlos D’Ambrosio)
- alle 18.51: semifinali 100m farfalla donne (Anita Gastaladi)
- alle 19.00: semifinali 50m dorso uomini (Thomas Ceccon, Michele Lamberti)
- alle 19.07: semifinali 200m rana donne (Lisa Angiolini, Anna Pirovano)
- alle 19.29: Finale 200m rana uomini (Christian Mantegazza)
- alle 19.36: Finale 200m stile libero donne
- alle 19.43: Finale staffetta 4x100m stile libero uomini