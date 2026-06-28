Deschamps solleva un’urna funeraria con la scritta «Maman», la vignetta di Charlie Hebdo sul lutto del ct. Insorge la Francia

Il commissario tecnico della nazionale francese nei giorni scorsi aveva lasciato il ritiro dei Blues per la morte della madre. La condanna dei tifosi e della Federazione francese: «Siamo scioccati»

Fino a dove può spingersi la satira? È la domanda che torna a dividere la Francia. Un dibattito antico, oggi più attuale che mai, riacceso dall’ultima vignetta di Charlie Hebdo. Al centro della polemica, suo malgrado, c’è Didier Deschamps. Il commissario tecnico della nazionale francese nei giorni scorsi aveva lasciato il ritiro dei Blues per la morte della madre. Un dolore rimasto nella sfera privata, fino alla pubblicazione del settimanale satirico, che ha trasformato il lutto in satira, appunto, riaccendendo il dibattito sui limiti della libertà di espressione.

Cosa c’è nella vignetta

La vignetta non può essere fraintesa. Raffigura l’allenatore mentre solleva un’urna funeraria con la scritta «Maman», come se fosse un trofeo. Ad accompagnare il disegno la frase: «Didier Deschamps riporta a casa la coppa». Un evidente riferimento a Ramenez la coupe à la maison, il celebre brano di Vegedream diventato simbolo del trionfo della Francia ai Mondiali del 2018.

Le critiche sui social: «Crudeltà gratuita»

La pubblicazione ha generato un’ondata di critiche sui social: «vile», «vergognosa», «terribile» e ancora «crudeltà gratuita» e «avete oltrepassato il limite». La condanna è arrivata anche dalla Federcalcio francese. «Questa vignetta mi ha scioccato. Inappropriata nei confronti di un uomo che sta vivendo un momento di grande dolore. La federazione sostiene pienamente la libertà di espressione, ma questa copertina resta irrispettosa e indecente» le parole del presidente, Philippe Diallo.

Deschamps pensa al Mondiale

Intanto, Deschamps è rientrato negli Stati Uniti dopo aver partecipato al funerale della madre in Francia e ha diretto la sua prima sessione di allenamento dal suo ritorno. La sessione, svoltasi presso il campus della Bentley University a Waltham, Massachusetts, ha coinvolto principalmente i sostituti della partita di venerdì, ad eccezione del centrocampista N’Golo Kanté e dell’attaccante Marcus Thuram. Dopo aver concluso al primo posto del Gruppo I, la Francia affronterà la Svezia nei sedicesimi martedì a East Rutherford.