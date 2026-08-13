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Europei di atletica, quarta giornata di gare: sette finali in programma nella serata, tre italiani a caccia della medaglia – Il programma

13 Agosto 2026 - 18:39 Matteo Revellino
Europei atletica Birmingham
Europei atletica Birmingham
Alle 19.35 inizia il programma serale. Oltre alla semifinale dei 200 maschili, Derkach e Saraceni cercano il podio nel salto triplo femminile, mentre Pernici è in finale negli 800 metri maschili
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Quarta giornata agli Europei di atletica di Birmingham. Dopo l’argento di Sara Fantini nel lancio del martello, la spedizione azzurra a caccia di altre medaglie. In questo momento, sono cinque le medaglie che l’Italia è riuscita a conquistare: 2 ori, altrettanti argenti e un bronzo.

I risultati della mattinata

Altra grande prova di Eloisa Coiro. Dopo aver segnato il nuovo record italiano, l’azzurra centra la finale degli 800 metri, in programma domani, 14 agosto. Questa sera è in programma la finale dei 200m maschili. Oltre a Desalu, già sicuro di un posto, si uniscono anche a Dezza (con il migliore tempo) e Longobardi. L’Italia avrà tre corridori al via nella finale dei 300 siepi, grazie alle ottime batterie di Osama Zoghlami, Yassin Bouih e Ala Zoghlami. Nel salto in alto, Idea Pieroni e  Asia Tavernin raggiungono la finale. Stesso esito anche per Giovanni Frattini, nel lancio del giavellotto.

Il programma serale

Si riparte alle 19:35, con sette finali in programma. Due possibilità di medaglia per l’Italia: il salto triplo femminile, con Derkach e Saraceni, e gli 800 maschili, con Pernici.

  • 19.35 Lancio del giavellotto decathlon (M), Gruppo A (DESTER, NONINO)
  • 20.35 Lancio del giavellotto decathlon (M), Gruppo B (ev. Dester, Nonino)
  • 20.40 Salto triplo (F), finale (DERKACH, SARACENI)
  • 20.50 Salto con l’asta (F), finale
  • 21.05 200 metri (M), semifinali (DESALU, DEZZA, LONGOBARDI)
  • 21.29 3.000 metri siepi (F), finale
  • 21.45 Lancio del disco (M), finale
  • 22.10 1.500 metri decathlon (M), finale (DESTER, NONINO)
  • 22.28 800 metri (M), finale (PERNICI)
  • 22.50 200 metri (F), finale
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