Europei di atletica, quarta giornata di gare: sette finali in programma nella serata, tre italiani a caccia della medaglia – Il programma
Quarta giornata agli Europei di atletica di Birmingham. Dopo l’argento di Sara Fantini nel lancio del martello, la spedizione azzurra a caccia di altre medaglie. In questo momento, sono cinque le medaglie che l’Italia è riuscita a conquistare: 2 ori, altrettanti argenti e un bronzo.
I risultati della mattinata
Altra grande prova di Eloisa Coiro. Dopo aver segnato il nuovo record italiano, l’azzurra centra la finale degli 800 metri, in programma domani, 14 agosto. Questa sera è in programma la finale dei 200m maschili. Oltre a Desalu, già sicuro di un posto, si uniscono anche a Dezza (con il migliore tempo) e Longobardi. L’Italia avrà tre corridori al via nella finale dei 300 siepi, grazie alle ottime batterie di Osama Zoghlami, Yassin Bouih e Ala Zoghlami. Nel salto in alto, Idea Pieroni e Asia Tavernin raggiungono la finale. Stesso esito anche per Giovanni Frattini, nel lancio del giavellotto.
Il programma serale
Si riparte alle 19:35, con sette finali in programma. Due possibilità di medaglia per l’Italia: il salto triplo femminile, con Derkach e Saraceni, e gli 800 maschili, con Pernici.
- 19.35 Lancio del giavellotto decathlon (M), Gruppo A (DESTER, NONINO)
- 20.35 Lancio del giavellotto decathlon (M), Gruppo B (ev. Dester, Nonino)
- 20.40 Salto triplo (F), finale (DERKACH, SARACENI)
- 20.50 Salto con l’asta (F), finale
- 21.05 200 metri (M), semifinali (DESALU, DEZZA, LONGOBARDI)
- 21.29 3.000 metri siepi (F), finale
- 21.45 Lancio del disco (M), finale
- 22.10 1.500 metri decathlon (M), finale (DESTER, NONINO)
- 22.28 800 metri (M), finale (PERNICI)
- 22.50 200 metri (F), finale