Europei di atletica, quarta giornata di gare: sette finali in programma nella serata, tre italiani a caccia della medaglia – Il programma

Alle 19.35 inizia il programma serale. Oltre alla semifinale dei 200 maschili, Derkach e Saraceni cercano il podio nel salto triplo femminile, mentre Pernici è in finale negli 800 metri maschili

Quarta giornata agli Europei di atletica di Birmingham. Dopo l’argento di Sara Fantini nel lancio del martello, la spedizione azzurra a caccia di altre medaglie. In questo momento, sono cinque le medaglie che l’Italia è riuscita a conquistare: 2 ori, altrettanti argenti e un bronzo.

I risultati della mattinata

Altra grande prova di Eloisa Coiro. Dopo aver segnato il nuovo record italiano, l’azzurra centra la finale degli 800 metri, in programma domani, 14 agosto. Questa sera è in programma la finale dei 200m maschili. Oltre a Desalu, già sicuro di un posto, si uniscono anche a Dezza (con il migliore tempo) e Longobardi. L’Italia avrà tre corridori al via nella finale dei 300 siepi, grazie alle ottime batterie di Osama Zoghlami, Yassin Bouih e Ala Zoghlami. Nel salto in alto, Idea Pieroni e Asia Tavernin raggiungono la finale. Stesso esito anche per Giovanni Frattini, nel lancio del giavellotto.

Il programma serale

Si riparte alle 19:35, con sette finali in programma. Due possibilità di medaglia per l’Italia: il salto triplo femminile, con Derkach e Saraceni, e gli 800 maschili, con Pernici.