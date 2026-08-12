Tegola Jacobs dopo gli Europei: sospetta lesione all’adduttore, mercoledì la risonanza

Arriva una prima diagnosi sull'infortunio avvenuto nella finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham

Marcell Jacobs ha avuto una «sospetta distrazione muscolare all’adduttore lungo della coscia sinistra». Questa la prima diagnosi sull’infortunio accaduto in occasione della finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham. A comunicare il risultato è stato il responsabile medico federale Andrea Billi, in seguito all’ecografia svolta nella giornata odierna. «L’atleta ha cominciato il percorso fisioterapico per far riassorbire e defluire l’ematoma – ha affermato il dottor Billi parlando con la stampa prima della sessione di gare di questa sera -. Mercoledì mattina, a Roma, Jacobs eseguirà una risonanza magnetica all’Istituto di medicina e scienza dello sport del Coni per completare la diagnosi e decidere l’eventuale percorso terapeutico».