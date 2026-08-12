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Tegola Jacobs dopo gli Europei: sospetta lesione all’adduttore, mercoledì la risonanza

12 Agosto 2026 - 21:01 Stefania Carboni
marcell jacobs
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Arriva una prima diagnosi sull'infortunio avvenuto nella finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham
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Marcell Jacobs ha avuto una «sospetta distrazione muscolare all’adduttore lungo della coscia sinistra». Questa la prima diagnosi sull’infortunio accaduto in occasione della finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham. A comunicare il risultato è stato il responsabile medico federale Andrea Billi, in seguito all’ecografia svolta nella giornata odierna. «L’atleta ha cominciato il percorso fisioterapico per far riassorbire e defluire l’ematoma – ha affermato il dottor Billi parlando con la stampa prima della sessione di gare di questa sera -. Mercoledì mattina, a Roma, Jacobs eseguirà una risonanza magnetica all’Istituto di medicina e scienza dello sport del Coni per completare la diagnosi e decidere l’eventuale percorso terapeutico».

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