Europei di atletica, altra medaglia per l’Italia: Sara Fantini è argento nel lancio del martello

Quinta medaglia per la spedizione azzurra agli Europei

Nuova giornata agli Europei di atletica a Birmingham e nuova medaglia per l’Italia. Sara Fantini ha vinto l’argento nel lancio del martello. Per l’ex campionessa europea in carica, è stata sufficiente la misura del primo lancio: 74,35 metri. Medaglia d’oro per la svedese Silja Kosonen (76,28 metri). Bronzo per la norvegese Beatrice Nedberge Llano con 72,88.

Quinta medaglia per l’Italia agli Europei

Con l’argento di Sara Fantini, diventano cinque le medaglie conquistate sinora dall’Italia agli Europei di Birmingham. Sulla lanciatrice emiliana c’erano molte speranze di podio: due anni fa, agli Europei di Roma, vinse la medaglia d’oro. Fantini detiene anche il record italiano nel lancio del martello, con 75,22 metri. Una misura che sarebbe stata comunque insufficiente per vincere l’oro questa sera.