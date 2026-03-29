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Carlos Alcaraz si fa lo yacht: «Il calendario è pienissimo, mi serve per staccare la spina dal tennis». Quanto costa il gioiellino da 27 metri

29 Marzo 2026 - 15:41 Cecilia Dardana
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carlos alcaraz yacht
carlos alcaraz yacht
Il tennista spagnolo commissiona un catamarano di lusso da 27 metri con cinque cabine e "Ocean Lounge". Seguendo il consiglio di Rafa Nadal, Alcaraz punta sul mare per rigenerarsi: «Spero di far capire quanto è bello»

Staccare dal circuito ATP e ricaricare le batterie. È con questo obiettivo che Carlos Alcaraz ha deciso di concedersi un regalo, entrando ufficialmente nel mondo dei grandi armatori. Il giovane tennista spagnolo ha infatti commissionato un Sunreef Ultima 88, un catamarano di lusso lungo circa 27 metri. Un gioiellino attualmente in costruzione nei cantieri polacchi con un prezzo di listino che parte dagli 8 milioni di euro, ma con le personalizzazioni scelte dal tennista è destinato a superare agevolmente la soglia dei 10 milioni. «Ho capito quanto sto bene in barca. Vivo vicino al mare, il clima aiuta, e a un certo punto ho sentito che volevo qualcosa di mio», spiega lo spagnolo.

Un rifugio lontano dai tornei

Non si tratta solo di uno sfizio da numero uno, ma di una necessità dettata dai ritmi serratissimi del tennis professionistico. «Ho capito quanto sto bene in barca. Vivo vicino al mare, il clima aiuta, e a un certo punto ho sentito che volevo qualcosa di mio», ha raccontato il campione a SuperYacht Times. Per Alcaraz, il mare è l’unico posto dove la pressione svanisce: «Il mio calendario è pienissimo, ho bisogno di un posto dove spegnere la mente e allontanarmi dal tennis. In barca riesco a stare con le persone più vicine senza pensare a niente».

Come sarà il catamarano

Il catamarano scelto dal tennista spagnolo è capace di ospitare fino a 10 persone. Tra le particolarità ci sono la Ocean Lounge, un vero salotto a pelo d’acqua, e un garage immenso per i “toys” acquatici. «È perfetto per me: puoi divertirti e rilassarti allo stesso tempo», spiega Alcaraz, aggiungendo che «ha tanto spazio, è stabile, è grande». Gli interni sono stati curati personalmente dall’atleta, con cinque cabine e una suite armatoriale panoramica: «Scegliere colori, materiali e arredi è stato incredibile: è la cosa più vicina che abbia mai fatto al progettare una casa». Lo yacht inoltre non trascura la sostenibilità, grazie a una propulsione elettrica che gli permette di toccare i 26 nodi di velocità massima.

Nel club di Nadal e Alonso

La scintilla per questo investimento è scoccata grazie a un consulente d’eccezione, l’amico e rivale Rafa Nadal, già storico cliente del cantiere: «È stato Rafa a parlarmene, così ho iniziato a conoscere il brand». Alcaraz entra così in un club esclusivo di sportivi legati al marchio Sunreef, che comprende nomi del calibro di Fernando Alonso e Robert Lewandowski. Nonostante l’indubbia esclusività del mezzo, il giovane talento spera che la sua passione possa ispirare anche i suoi coetanei: «Spero di far capire quanto è bello. Magari qualcuno inizierà a vedere lo yacht come un modo per rilassarsi e godersi il mare».

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