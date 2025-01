Lo sfogo di Conceição: «Cosa è mancato al Milan? A casa bisogna avere il frigo vuoto per avere fame»

L'analisi del tecnico rossonero dopo la sconfitta con la Juventus: «Potevamo prendere un gol in più, sono cose che non capisco, ma sono io l'allenatore e sono responsabile»

«Sono preoccupato, serve un esame di coscienza da parte di tutti: io sono il primo responsabile, ma bisogna guardarsi allo specchio e capire cosa fare», queste le parole di Sergio Conceição dopo la sconfitta del Milan contro la Juventus. «Siamo entrati bene in partita e abbiamo creato tre o quattro occasioni, poi nel secondo è tornato il Milan che conoscete – continua il tecnico rossonero – ed è inutile parlare di aspetti tecnico, tattici o fisici: devo cambiare la mentalità dei giocatori, è una missione possibile ma serve un cambiamento dentro allo spogliatoio e in tutto l’ambiente». «Nel primo tempo è stata una partita equilibrata, nel secondo tempo loro hanno avuto più voglia di vincere. Potevamo prendere un gol in più, sono cose che non capisco, ma sono io l’allenatore e sono responsabile. Manca benzina? Ma che benzina. Siamo a gennaio, i giocatori hanno tempo per recuperare. Il primo passo per poter vincere la partita è voler vincere. A casa bisogna avere il frigo vuoto per avere fame. È così dai. Bisogna avere voglia di vincere per vincere», ha dichiarato.