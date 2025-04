Francesco Totti è atterrato a Mosca per l’International RB Award: «Il contratto? Da sei cifre» – Il video

L'evento è organizzato da uno dei principali siti di informazione russi su sport e scommesse. Così il calciatore ha ignorato l'appello di non andare in Russia

L’ex Capitano della Roma, Francesco Totti, è atterrato oggi a Mosca, dove è stato accolto come una vera e propria celebrità. Totti è arrivato all’aeroporto Vnukovo della capitale russa, pronto per partecipare alla due giorni dell’International Rb Award. L’evento è organizzato da uno dei principali siti di informazione russi su sport e scommesse e vede l’ex calciatore come ospite d’onore. «Valuterò», aveva risposto nelle scorse settimane a chi gli chiedeva conto. Poi aveva chiarito: «Il mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche: ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che promuove i valori in giro per il mondo». E le strade della Capitale russa erano già state tappezzate di cartelloni con l’immagine di Totti di spalle e la maglia numero dieci della Roma.

«Contratto da sei cifre»

Secondo quanto riporta Il Messaggero, il calciatore avrebbe incassato un contratto di lusso: «Senza dettagli, ma si tratta di una cifra a sei cifre in euro», ha affermato il direttore generale del Bookmaker Rating (sponsor della serata) Asker Tkhalidzhokov. «È l’ambasciatore più costoso nella storia del premio», ha aggiunto. Non solo Totti. Da Beckham a Ronaldinho: anche altri calciatori erano stati valutati per l’International Rb Award. Ma l’ex capitano della Roma è stato ritenuto alla fine «il più adatto» perché «imperatore di Roma è uno dei suoi soprannomi» e «Mosca è la terza Roma». Sia dal mondo politico che dagli utenti social, era arrivato l’ appello al calciatore affinché rifiutasse di andare a Mosca. Appello del tutto inascoltato dato che proprio oggi è atterrato a Mosca.

Il video in aeroporto