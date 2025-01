Timothée Chalamet: «Vorrei interpretare Francesco Totti in un film». L’ex capitano della Roma gli risponde: «Incontriamoci» – I video

Scambio di battute a distanza tra l'ex giocatore giallorosso e la star di Dune, in Italia per presentare "A Complete Unknown", il film su Bob Dylan

Scambio di battute a distanza tra Francesco Totti e Timothée Chalamet, che si trova in questi giorni a Roma per presentare A Complete Unknown, il film su Bob Dylan, al cinema dal 23 gennaio. La star di Dune, che si è sempre dichiarato un gran tifoso della Roma e che sa come conquistare il pubblico della Capitale, aveva menzionato l’ex capitano giallorosso durante un evento: «Sto aspettando l’endorsement di Francesco Totti, dov’è? Quando vedrà il film? È uscito da un po’» nelle sale cinematografiche. Ma non solo: dopo Bob Dylan, a Chalamet piacerebbe interpretare» proprio Totti, in un film autobiografico, «ma prima deve approvarlo», ha detto all’Adnkronos. La risposta dell’ex capitano non si è fatta attendere. Da New York, Totti ha inviato un video-messaggio all’attore americano. «Ciao Timothée, volevo farti un saluto. So che sei nella mia città, Roma, io sono nella tua città, New York. La distanza, però, non sarà un problema, perché “ti prometto che quando tornerò andrò a vedere il tuo grande film. Un abbraccio».