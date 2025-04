Rovigo, rubano nell’osteria gestita da dipendenti disabili. L’ira di Zaia: «Vanno puniti» – Il video

Colpita anche la sede vicina dell'Avis. Il locale pubblica un filmato di denuncia sui social

I ladri sono entrati all’Osteria della Gioia di Villanova del Ghebbo (Rovigo) gestito da dipendenti con disabilità, e poco dopo anche nella sede dell’Avis locale. Hanno forzato porte, rovistato negli ambienti, portato via una cassa vuota. A raccontarlo è il locale stesso che in un video pubblicato sulla pagina Instagram mostra quanto accaduto, tra oggetti rubati e porte rotte a causa della forzatura per entrare. L’Osteria della Gioia non è un locale qualsiasi. Nata nel 2012 da un’idea di Giancarlo Brandolese, è diventata un simbolo di inclusione, dignità e lavoro condiviso, dove ragazzi con disabilità imparano e possono lavorare.

Il furto all’Osteria della Gioia

I ladri, secondo quanto ricostruito, hanno forzato quattro porte, introducendosi sia nell’Osteria che nella sede Avis, nella convinzione (sbagliata) di trovare denaro. La cassa sottratta all’Osteria era stata già svuotata come da prassi. A scoprire il doppio furto sono stati i referenti dell’Avis che hanno subito allertato i carabinieri per sporgere denuncia.

Zaia: «Un atto di cattiveria gratuita»

Durissimo il commento del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha definito il furto «moralmente aberrante». «Non conta l’entità del danno», ha dichiarato, «ma la cattiveria del colpo inferto alle spalle di giovani che rappresentano un modello di inclusione e ai volontari dell’Avis, esempio di dedizione e impegno civile». Zaia spera che i responsabili «vengano individuati e puniti con la massima severità», ribadendo che «a vincere sarà la forza delle persone per bene».