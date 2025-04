Pestano in 9 un 16enne disabile e postano sui social, le immagini shock nel Salento. Lo sfogo di Giuliano Sangiorgi contro i genitori – Il video

Una parte del gruppo di Galatina è stata individuata. Si tratta di ragazzi tutti minorenni già noti alla polizia. La violenza brutale contro il 16enne e lo sfogo del leader dei Negramaro

Sono stati identificati sei ragazzi del gruppo che ha pestato un 16enne disabile a Galatina, in provincia di Lecce, con tanto di video pubblicato sui social. Si tratta di giovani tra i 15 e 17 anni. La vittima è un ragazzo diabetico, con invalidità al 100%, affetto da gravi patologie. Nelle immagini realizzate da un componente dello stesso gruppo si vedono nove persone che partecipano al pestaggio nella stazione del piccolo centro salentino. I ragazzi individuati sarebbero già noti alle forze dell’ordine per atti vandalici e episodi simili a quest’ultimo postati sui social. Alcuni di loro avevano sui profili foto con cappucci in testa, spranghe e coltelli in mano.

L’aggressione

Il 16enne è stato aggredito lo scorso mercoledì sera nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Galatina. Il ragazzo è stato accerchiato e picchiato dal gruppo composto da ragazzi e ragazze tra i 15 e i 17 anni. Alcuni non avrebbero neanche 15 anni. Il gruppo ha colpito il 16enne originario della Tunisia con calci, pugni e schiaffi. Qualcuno ha anche usato una cintura.

La ripresa della scena per finire sui social

Nel video diffuso sui social, riporta il Corriere del Mezzogiorno, si sente una voce femminile che dice: «Devo riprendere tutto, oggi siamo qui con la gang del bosco». Il video dopo alcune ore online, circolato anche nelle chat dei ragazzi, sarebbe stato rimosso. A un certo punto, sempre la ragazza che riprende avverte uno del gruppo: «Amò, dentro ci sono le telecamere». Ma questo non ha fermato il pestaggio, mentre il 16enne implora di essere lasciato in pace.

Al pronto soccorso solo il giorno dopo

Il 16enne è stato medicato al pronto soccorso solo il giorno dopo. La madre aveva notato lividi e ferite sul corpo del figlio. A quel punto ha scoperto che cosa era successo. Il giovane inizialmente ha provato a minimizzare. Finché non ha rivelato cosa gli era stato fatto. In ospedale è stato sottoposto anche a una Tac e altri accertamenti. Per lui i medici hanno stabilito 25 giorni di prognosi. Il 16enne ha riportato una costola fratturata. È partita quindi la denuncia al commissariato di Galatina e l’avvio dell’inchiesta della Procura minorile di Lecce.

La rabbia di Giuliano Sangiorgi

Il pestaggio ha colpito profondamente anche il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, che sui social ha rilanciato parte del video con un suo commento. «Non può succedere più! – dice Sangiorgi – Sono senza parole!!! I genitori di questi ragazzi che picchiano un disabile, sappiano come rimediare a così tanto orrore. Quel ragazzo, colpito da tutta questa violenza terribile, è “nostro” figlio».